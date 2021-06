Atirador fere jovem e executa monitorado com tiros à queima roupa em via pública no Santa Inês

POR ITHAMAR SOUZA

O monitorado por tornozeleira eletrônica, Rachid Albuquerque da Silva, de 27 anos, foi assassinado em via pública com 3 tiros, na tarde desta quinta-feira (10), na Travessa 12 de Junho, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Na mesma ação, o jovem Washington Santos da Silva, de 22 anos, foi baleado com tiro no abdômen.

Segundo informações da polícia, Rachid estava na casa de um amiga esperando um mototaxista, quando foi surpreendido por um homem ainda não identificado que chegou de bicicleta e, de posse de uma arma de fogo, se aproximou da vítima e efetuou vários disparos. Rachid foi atingido por 3 tiros na cabeça e morreu no local. Washington estava próximo ao monitorado durante o ocorrido e também foi baleado com um tiro no abdômen. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Rachid já estava sem vida. Já Washington foi socorrido por familiares e levado em um carro para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco, mas o veículo foi interceptado pela Unidade Básica do Samu, que precisou de apoio da ambulância de suporte avançada, que encaminhou a vítima para o pronto-socorro de estado de saúde gravíssimo.

A área onde o crime aconteceu foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo de Rachid e levaram para a sede, onde serão realizados os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).