Brasil
EUA revogam visto do presidente da Colômbia e citam ações “incendiárias”
Os Estados Unidos revogarão o visto do presidente colombiano Gustavo Petro porque ele “instou os soldados americanos a desobedecer ordens e incitar a violência” em Nova York na sexta-feira (26), informou o Departamento de Estado dos EUA.
“Revogaremos o visto de Petro devido às suas ações imprudentes e incendiárias”, disse o Departamento de Estado no X.
Comentários
Brasil
Justiça condena União por omissão na proteção dos Yanomami em Roraima
Sentença determina medidas imediatas contra contaminação por mercúrio e prevê indenização por danos coletivos
Comentários
Brasil
Assentamento Dina Guerrilheira sofre ataque no norte do Tocantins
Cinco homens destruíram moradia e ameaçaram famílias; Incra e MST cobram providências contra violência no campo
O assentamento Dina Guerrilheira, em Palmeirante, norte do Tocantins, foi alvo de um ataque na manhã desta quinta-feira (25). Segundo moradores, cinco homens destruíram um barraco e ameaçaram incendiar outras casas, deixando em alerta as cerca de 160 famílias que vivem no local há dois anos.
Testemunhas afirmam que os agressores seriam vaqueiros a serviço de fazendeiros que ainda mantêm gado na antiga fazenda Santa Maria – Vargem Boa, área já destinada oficialmente à reforma agrária.
Criado pelo Incra em junho deste ano, o assentamento tem capacidade para 292 famílias em 4.943 hectares, onde já começou o cultivo de mandioca, arroz e feijão. Apesar disso, os lotes ainda aguardam regularização definitiva.
A direção estadual do MST denuncia a lentidão no processo de retirada dos fazendeiros e cobra medidas urgentes de segurança.
Em nota, o Incra reforçou que a área pertence à União e é “destinada exclusivamente à Reforma Agrária”. A autarquia afirmou que já iniciou os procedimentos para notificação e retirada dos ocupantes irregulares e pediu providências imediatas dos órgãos de segurança, ressaltando que “nenhum tipo de violência, ameaça ou ocupação irregular será tolerado”.
O órgão ainda destacou que a resolução do conflito é essencial para garantir o direito constitucional à terra, à moradia e à vida digna no campo.
Comentários
Brasil
Voo da Azul é cancelado após suspeita de bomba em aeronave no Aeroporto de Belém
Passageiro afirmou carregar explosivo em caixa, mas Polícia Federal descartou a ameaça; operação do terminal seguiu normalmente
Um voo da companhia Azul Linhas Aéreas, com destino a Marabá (PA), foi cancelado nesta sexta-feira (26) após a suspeita de que haveria uma bomba a bordo da aeronave no Aeroporto Internacional de Belém.
A Polícia Federal foi acionada, realizou inspeção no avião e descartou qualquer risco. A ocorrência teve início quando um passageiro, durante o embarque, afirmou à tripulação que transportava uma bomba em uma caixa. Ele foi imediatamente detido e levado para prestar depoimento na delegacia da PF instalada no terminal.
A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pelo aeroporto, informou que acionou o plano de contingência previsto nos protocolos de segurança. Já a Azul destacou que o cancelamento ocorreu como medida preventiva e que os passageiros serão reacomodados em um voo extra neste sábado (27).
Apesar do episódio, a NOA garantiu que as demais operações do terminal seguiram normalmente, sem impacto nos pousos e decolagens. Em nota, a Azul lamentou os transtornos, mas ressaltou que ações desse tipo são fundamentais para preservar a segurança de todos.
Você precisa fazer login para comentar.