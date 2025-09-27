fbpx
Brasil

EUA revogam visto do presidente da Colômbia e citam ações “incendiárias”

Publicado

53 minutos atrás

em

Os Estados Unidos revogarão o visto do presidente colombiano Gustavo Petro porque ele “instou os soldados americanos a desobedecer ordens e incitar a violência” em Nova York na sexta-feira (26), informou o Departamento de Estado dos EUA.

“Revogaremos o visto de Petro devido às suas ações imprudentes e incendiárias”, disse o Departamento de Estado no X.

Fonte: CNN

Brasil

Justiça condena União por omissão na proteção dos Yanomami em Roraima

Publicado

38 minutos atrás

em

27 de setembro de 2025

Por

Sentença determina medidas imediatas contra contaminação por mercúrio e prevê indenização por danos coletivos

A Justiça Federal em Roraima condenou a União por omissão na proteção dos povos Yanomami e determinou a adoção urgente de medidas para conter os impactos da contaminação por mercúrio, decorrente do garimpo ilegal na região.

Na decisão, o juiz Diego Carmo de Sousa, da 2ª Vara Federal, reconheceu que a União descumpriu o dever constitucional de proteger terras indígenas e o meio ambiente, classificando-a como poluidora indireta. Ele destacou que a poluição ameaça a saúde, a cultura e até a sobrevivência das comunidades.

Entre as medidas impostas estão o mapeamento das áreas de risco, instalação de placas de alerta em linguagem acessível, distribuição de água potável, criação de plano para eliminar o uso de mercúrio na mineração, monitoramento da contaminação em peixes e indígenas — incluindo gestantes e crianças — e a elaboração de protocolo no SUS para atendimento de pessoas intoxicadas.

Além disso, a União foi condenada a pagar indenização por dano social e moral coletivo, com valores a serem definidos na fase de liquidação. Os recursos irão para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), com participação das comunidades na gestão dos projetos.

Em nota, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que ainda não foi formalmente intimada da decisão e, após notificação, analisará o teor da sentença para avaliar a possibilidade de recurso.

Brasil

Assentamento Dina Guerrilheira sofre ataque no norte do Tocantins

Publicado

40 minutos atrás

em

27 de setembro de 2025

Por

Cinco homens destruíram moradia e ameaçaram famílias; Incra e MST cobram providências contra violência no campo

O assentamento Dina Guerrilheira, em Palmeirante, norte do Tocantins, foi alvo de um ataque na manhã desta quinta-feira (25). Segundo moradores, cinco homens destruíram um barraco e ameaçaram incendiar outras casas, deixando em alerta as cerca de 160 famílias que vivem no local há dois anos.

Testemunhas afirmam que os agressores seriam vaqueiros a serviço de fazendeiros que ainda mantêm gado na antiga fazenda Santa Maria – Vargem Boa, área já destinada oficialmente à reforma agrária.

Criado pelo Incra em junho deste ano, o assentamento tem capacidade para 292 famílias em 4.943 hectares, onde já começou o cultivo de mandioca, arroz e feijão. Apesar disso, os lotes ainda aguardam regularização definitiva.

A direção estadual do MST denuncia a lentidão no processo de retirada dos fazendeiros e cobra medidas urgentes de segurança.

Em nota, o Incra reforçou que a área pertence à União e é “destinada exclusivamente à Reforma Agrária”. A autarquia afirmou que já iniciou os procedimentos para notificação e retirada dos ocupantes irregulares e pediu providências imediatas dos órgãos de segurança, ressaltando que “nenhum tipo de violência, ameaça ou ocupação irregular será tolerado”.

O órgão ainda destacou que a resolução do conflito é essencial para garantir o direito constitucional à terra, à moradia e à vida digna no campo.

Brasil

Voo da Azul é cancelado após suspeita de bomba em aeronave no Aeroporto de Belém

Publicado

47 minutos atrás

em

27 de setembro de 2025

Por

Passageiro afirmou carregar explosivo em caixa, mas Polícia Federal descartou a ameaça; operação do terminal seguiu normalmente

Um voo da companhia Azul Linhas Aéreas, com destino a Marabá (PA), foi cancelado nesta sexta-feira (26) após a suspeita de que haveria uma bomba a bordo da aeronave no Aeroporto Internacional de Belém.

A Polícia Federal foi acionada, realizou inspeção no avião e descartou qualquer risco. A ocorrência teve início quando um passageiro, durante o embarque, afirmou à tripulação que transportava uma bomba em uma caixa. Ele foi imediatamente detido e levado para prestar depoimento na delegacia da PF instalada no terminal.

A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pelo aeroporto, informou que acionou o plano de contingência previsto nos protocolos de segurança. Já a Azul destacou que o cancelamento ocorreu como medida preventiva e que os passageiros serão reacomodados em um voo extra neste sábado (27).

Apesar do episódio, a NOA garantiu que as demais operações do terminal seguiram normalmente, sem impacto nos pousos e decolagens. Em nota, a Azul lamentou os transtornos, mas ressaltou que ações desse tipo são fundamentais para preservar a segurança de todos.

