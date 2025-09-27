Brasil
Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (26) que a bandeira vermelha patamar 1 irá vigorar no mês de outubro. Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
A nova bandeira significa uma redução em relação aos meses de agosto e setembro, quando foi acionada a bandeira vermelha patamar 2.
De acordo com a Aneel, a medida foi adotada por causa do baixo volume de chuvas, afetando o nível dos reservatórios para a geração de energia nas usinas hidrelétricas.
“Diante desse cenário, há necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que são mais caras e justificam o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para outubro”, diz a agência.
A agência reguladora de energia elétrica informou ainda “que a fonte solar de geração é intermitente e não injeta energia para o sistema o dia inteiro”.
“Por essa razão, é necessário o acionamento das termelétricas para garantir a geração de energia quando não há iluminação solar, inclusive no horário de ponta”, acrescentou.
Bandeira tarifária
Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.
Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
O assentamento Dina Guerrilheira, em Palmeirante, norte do Tocantins, foi alvo de um ataque na manhã desta quinta-feira (25). Segundo moradores, cinco homens destruíram um barraco e ameaçaram incendiar outras casas, deixando em alerta as cerca de 160 famílias que vivem no local há dois anos.
Testemunhas afirmam que os agressores seriam vaqueiros a serviço de fazendeiros que ainda mantêm gado na antiga fazenda Santa Maria – Vargem Boa, área já destinada oficialmente à reforma agrária.
Criado pelo Incra em junho deste ano, o assentamento tem capacidade para 292 famílias em 4.943 hectares, onde já começou o cultivo de mandioca, arroz e feijão. Apesar disso, os lotes ainda aguardam regularização definitiva.
A direção estadual do MST denuncia a lentidão no processo de retirada dos fazendeiros e cobra medidas urgentes de segurança.
Em nota, o Incra reforçou que a área pertence à União e é “destinada exclusivamente à Reforma Agrária”. A autarquia afirmou que já iniciou os procedimentos para notificação e retirada dos ocupantes irregulares e pediu providências imediatas dos órgãos de segurança, ressaltando que “nenhum tipo de violência, ameaça ou ocupação irregular será tolerado”.
O órgão ainda destacou que a resolução do conflito é essencial para garantir o direito constitucional à terra, à moradia e à vida digna no campo.
Voo da Azul é cancelado após suspeita de bomba em aeronave no Aeroporto de Belém
Passageiro afirmou carregar explosivo em caixa, mas Polícia Federal descartou a ameaça; operação do terminal seguiu normalmente
Um voo da companhia Azul Linhas Aéreas, com destino a Marabá (PA), foi cancelado nesta sexta-feira (26) após a suspeita de que haveria uma bomba a bordo da aeronave no Aeroporto Internacional de Belém.
A Polícia Federal foi acionada, realizou inspeção no avião e descartou qualquer risco. A ocorrência teve início quando um passageiro, durante o embarque, afirmou à tripulação que transportava uma bomba em uma caixa. Ele foi imediatamente detido e levado para prestar depoimento na delegacia da PF instalada no terminal.
A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pelo aeroporto, informou que acionou o plano de contingência previsto nos protocolos de segurança. Já a Azul destacou que o cancelamento ocorreu como medida preventiva e que os passageiros serão reacomodados em um voo extra neste sábado (27).
Apesar do episódio, a NOA garantiu que as demais operações do terminal seguiram normalmente, sem impacto nos pousos e decolagens. Em nota, a Azul lamentou os transtornos, mas ressaltou que ações desse tipo são fundamentais para preservar a segurança de todos.
