Um aplicativo para o acompanhamento de profissionais ex-alunos que foram formados e certificados pela instituição está em fase final de implantação no Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), por meio do Núcleo de Acompanhamento de Egressos da instituição, com o uso de ferramentas de comunicação como e-mail e whatsapp bussines.

A medida está em conformidade com as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional do Ieptec. A intenção é estabelecer laços, integração e troca de experiências entre a instituição de ensino, os egressos e a sociedade.

As informações estão sendo colhidas por meio de um questionário de autoavaliação disponibilizado aos ex-alunos por meio de um link com conteúdo de preenchimento simples, em que os dados serão tabulados, armazenados e administrados pelo Ieptec.

Ao tomar conhecimento da realidade de cada ex-aluno que passou por cursos de aperfeiçoamento ou qualificação profissional, o Ieptec estabelecerá contato direto, visando potencializar inserções no mercado de trabalho, buscando minimizar as dificuldades e vivências profissionais.

Serão colhidas também informações para revisão contínua do planejamento do processo de ensino e formação continuada para os egressos da instituição. A partir de então, eles terão um canal de comunicação virtual com a instituição para informações, esclarecimentos, críticas e sugestões. “Essa interação é um fator fundamental para que o ensino profissionalizante corresponda à realidade do mercado, com intercâmbio constante de oportunidades e aprendizado”, disse o presidente do Ieptec, Francineudo Costa.

