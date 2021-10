Epitaciolândia recebe projeto ‘Lider’ do Sebrae na Tríplice Fronteira

Epitaciolândia sediou nesta quinta-feira (22), o encontro do projeto Liderança para Desenvolvimento Regional – LIDER Tríplice Fronteira, realizado pelo Sebrae no Acre.

O projeto é uma iniciativa nacional, onde as lideranças são mobilizadas, sensibilizadas, organizadas e qualificadas para construção e implementação de agendas para o desenvolvimento econômico.

O Evento aconteceu durante todo o dia no buffet Art Eventos, e contou com as Presenças do Prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes, Antônio Soares Vice-prefeito, secretário e assessores municipais, além de lideranças dos municípios que forma a tríplice Fronteira.

“Esse projeto desenvolvido pelo SEBRAE, é muito importante, aqui podemos juntos criarpilares de desenvolvimento econômico e identificar os potências de nossa região que forma a tríplice fronteira.” Destacou o prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes.