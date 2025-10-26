Cotidiano
Epitaciolândia goleia Cruz Azul por 7 a 0 e avança às quartas de final do Campeonato Acreano Sub-15
Isaías, camisa 9, brilha com três gols na vitória histórica da equipe da fronteira
Em duelo isolado realizado na tarde deste sábado (25), no estádio Florestinha, o Epitaciolândia aplicou uma goleada impressionante de 7 a 0 sobre o Cruz Azul, garantindo vaga nas quartas de final do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15.
O grande destaque da partida foi Isaías, camisa número 9, que balançou as redes três vezes, sendo peça fundamental na vitória expressiva do time da fronteira.
Com o resultado, o Epitaciolândia enfrentará a AFEX na próxima fase da competição.
Os confrontos das quartas de final ficaram definidos da seguinte forma:
Santa Cruz x PSG
Furacão do Norte x Acre Esporte
Galvez x Esporte Saúde e Lazer
AFEX x Epitaciolândia
De acordo com o Departamento Técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC), as partidas das quartas estão agendadas para os dias 6 e 7 de novembro, no estádio Tonicão, após os amistosos entre as seleções do Acre e Rondônia, marcados para os dias 1º e 3 de novembro.
Comentários
Cotidiano
Galvez e Sena Madureira seguem 100% no Campeonato Estadual
Galvez e Sena Madureira seguem 100% no Campeonato Estadual Feminino. Nos jogos disputados neste sábado, 25, na Arena da Floresta, o Galvez derrotou a Adesg por 3 a 1 e o Sena Madureira venceu o Andirá por 4 a 1.
Jogo muito disputado
Galvez e Adesg realizaram uma partida muito disputada. Brenda abriu o placar para as Imperatrizes logo no início da partida, mas nos acréscimos Isamara empatou.
No segundo tempo, Ronaldinha cruzou e a atacante Aissa fez 2 a 1, Galvez. Nos acréscimos, Jaque fechou o placar cobrando falta.
Artilheiras do Estadual
Com os gols marcados contra a Adesg, Aissa e Jaque, ambas do Galvez, são as artilheiras do Estadual com 7 gols.
São Francisco x Assermurb
São Francisco e Assermurb se enfrentam neste domingo, 26, a partir das 15 horas, no Florestinha, e o confronto fecha a 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual.
Comentários
Cotidiano
Atlético bate o Old School na estreia no Campeonato Estadual
O Atlético derrotou o Old School por 45 a 25 neste sábado, 25, na quadra do Colégio CEBRB, e estreou com vitória no Campeonato Estadual de Basquete.
Nas outras partidas da rodada, o New City venceu o AAB “B” por 64 a 43 e o AAB “A” bateu os Los Hermanos por 67 a 25.
“Tivemos mais uma rodada bem movimentada e isso é importante para o desenvolvimento do campeonato. Ainda teremos grandes jogos na fase de classificação”, comentou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), Manieldem Távora.
Comentários
Cotidiano
Sartore vence Fluminense da Bahia e é campeão da Copa Norte
O Sartore, do Amapá, venceu o Fluminense da Bahia por 6 a 1 neste sábado, 25, no ginásio do Sesc, e conquistou o título da Copa Norte de Futsal. A equipe amapaense dominou o jogo desde o início e garantiu a conquista com todos os méritos.
“Estivemos praticamente fora da competição e o empate do Corinthians com o Vivaz nos colocou na semifinal. Acertamos a nossa equipe e felizmente conseguimos chegar ao título”, disse o ala Pacheco, destaque da Copa Norte.
Melhor goleiro e artilheiro
O goleiro Wilson, do Abílio Nery do Amazonas, foi o escolhido como o melhor na Copa Norte. O ala Vigia, do Sartore, terminou como artilheiro da competição com 7 gols.
Boa campanha
Mesmo com a derrota na decisão, o técnico Ed Carlos elogiou a campanha do Fluminense da Bahia.
“Fica o sentimento por não termos conquistado o título, mas o trabalho precisa continuar. As equipes acreanas precisam voltar a jogar competições de alto nível com frequência”, declarou Ed Carlos.
Avaliação positiva
O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, avaliou de maneira positiva a realização da Copa Norte.
“Conseguimos entregar com apoio da Secretaria de Esporte um grande evento. Ainda temos muitos desafios para melhorar a nossa modalidade e o trabalho vai continuar”, afirmou Rafael do Vale.
Você precisa fazer login para comentar.