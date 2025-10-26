Conecte-se conosco

Epitaciolândia goleia Cruz Azul por 7 a 0 e avança às quartas de final do Campeonato Acreano Sub-15

Publicado

14 segundos atrás

em

Isaías, camisa 9, brilha com três gols na vitória histórica da equipe da fronteira

Em duelo isolado realizado na tarde deste sábado (25), no estádio Florestinha, o Epitaciolândia aplicou uma goleada impressionante de 7 a 0 sobre o Cruz Azul, garantindo vaga nas quartas de final do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15.

O grande destaque da partida foi Isaías, camisa número 9, que balançou as redes três vezes, sendo peça fundamental na vitória expressiva do time da fronteira.

Com o resultado, o Epitaciolândia enfrentará a AFEX na próxima fase da competição.

Os confrontos das quartas de final ficaram definidos da seguinte forma:

  • Santa Cruz x PSG

  • Furacão do Norte x Acre Esporte

  • Galvez x Esporte Saúde e Lazer

  • AFEX x Epitaciolândia

De acordo com o Departamento Técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC), as partidas das quartas estão agendadas para os dias 6 e 7 de novembro, no estádio Tonicão, após os amistosos entre as seleções do Acre e Rondônia, marcados para os dias 1º e 3 de novembro.

Galvez e Sena Madureira seguem 100% no Campeonato Estadual

Publicado

34 minutos atrás

em

26 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Brenda (10) marcou um dos gols da vitória do Galvez

Galvez e Sena Madureira seguem 100% no Campeonato Estadual Feminino. Nos jogos disputados neste sábado, 25, na Arena da Floresta, o Galvez derrotou a Adesg por 3 a 1 e o Sena Madureira venceu o Andirá por 4 a 1.

Jogo muito disputado

Galvez e Adesg realizaram uma partida muito disputada. Brenda abriu o placar para as Imperatrizes logo no início da partida, mas nos acréscimos Isamara empatou.

No segundo tempo, Ronaldinha cruzou e a atacante Aissa fez 2 a 1, Galvez. Nos acréscimos, Jaque fechou o placar cobrando falta.

Artilheiras do Estadual

Com os gols marcados contra a Adesg, Aissa e Jaque, ambas do Galvez, são as artilheiras do Estadual com 7 gols.

São Francisco x Assermurb

São Francisco e Assermurb se enfrentam neste domingo, 26, a partir das 15 horas, no Florestinha, e o confronto fecha a 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual.

Atlético bate o Old School na estreia no Campeonato Estadual

Publicado

35 minutos atrás

em

26 de outubro de 2025

Por

Foto FEAB: Campeonato Estadual vai fechar a temporada de 2025

O Atlético derrotou o Old School por 45 a 25 neste sábado, 25, na quadra do Colégio CEBRB, e estreou com vitória no Campeonato Estadual de Basquete.

Nas outras partidas da rodada, o New City venceu o AAB “B” por 64 a 43 e o AAB “A” bateu os Los Hermanos por 67 a 25.

“Tivemos mais uma rodada bem movimentada e isso é importante para o desenvolvimento do campeonato. Ainda teremos grandes jogos na fase de classificação”, comentou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), Manieldem Távora.

Sartore vence Fluminense da Bahia e é campeão da Copa Norte

Publicado

36 minutos atrás

em

26 de outubro de 2025

Por

Fotos João Valente: Sartore fez dois grandes jogos na fase decisiva e conquistou o título com méritos

O Sartore, do Amapá, venceu o Fluminense da Bahia por 6 a 1 neste sábado, 25, no ginásio do Sesc, e conquistou o título da Copa Norte de Futsal. A equipe amapaense dominou o jogo desde o início e garantiu a conquista com todos os méritos.

“Estivemos praticamente fora da competição e o empate do Corinthians com o Vivaz nos colocou na semifinal. Acertamos a nossa equipe e felizmente conseguimos chegar ao título”, disse o ala Pacheco, destaque da Copa Norte.

Melhor goleiro e artilheiro

O goleiro Wilson, do Abílio Nery do Amazonas, foi o escolhido como o melhor na Copa Norte. O ala Vigia, do Sartore, terminou como artilheiro da competição com 7 gols.

Boa campanha

Mesmo com a derrota na decisão, o técnico Ed Carlos elogiou a campanha do Fluminense da Bahia.

“Fica o sentimento por não termos conquistado o título, mas o trabalho precisa continuar. As equipes acreanas precisam voltar a jogar competições de alto nível com frequência”, declarou Ed Carlos.

Avaliação positiva

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, avaliou de maneira positiva a realização da Copa Norte.

“Conseguimos entregar com apoio da Secretaria de Esporte um grande evento. Ainda temos muitos desafios para melhorar a nossa modalidade e o trabalho vai continuar”, afirmou Rafael do Vale.

