Epitaciolândia goleia Cruz Azul por 7 a 0 e avança às quartas de final do Campeonato Acreano Sub-15

Isaías, camisa 9, brilha com três gols na vitória histórica da equipe da fronteira

Em duelo isolado realizado na tarde deste sábado (25), no estádio Florestinha, o Epitaciolândia aplicou uma goleada impressionante de 7 a 0 sobre o Cruz Azul, garantindo vaga nas quartas de final do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15.

O grande destaque da partida foi Isaías, camisa número 9, que balançou as redes três vezes, sendo peça fundamental na vitória expressiva do time da fronteira.

Com o resultado, o Epitaciolândia enfrentará a AFEX na próxima fase da competição.

Os confrontos das quartas de final ficaram definidos da seguinte forma:

Santa Cruz x PSG

Furacão do Norte x Acre Esporte

Galvez x Esporte Saúde e Lazer

AFEX x Epitaciolândia

De acordo com o Departamento Técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC), as partidas das quartas estão agendadas para os dias 6 e 7 de novembro, no estádio Tonicão, após os amistosos entre as seleções do Acre e Rondônia, marcados para os dias 1º e 3 de novembro.

