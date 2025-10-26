Galvez e Sena Madureira seguem 100% no Campeonato Estadual Feminino. Nos jogos disputados neste sábado, 25, na Arena da Floresta, o Galvez derrotou a Adesg por 3 a 1 e o Sena Madureira venceu o Andirá por 4 a 1.

Jogo muito disputado

Galvez e Adesg realizaram uma partida muito disputada. Brenda abriu o placar para as Imperatrizes logo no início da partida, mas nos acréscimos Isamara empatou.

No segundo tempo, Ronaldinha cruzou e a atacante Aissa fez 2 a 1, Galvez. Nos acréscimos, Jaque fechou o placar cobrando falta.

Artilheiras do Estadual

Com os gols marcados contra a Adesg, Aissa e Jaque, ambas do Galvez, são as artilheiras do Estadual com 7 gols.

São Francisco x Assermurb

São Francisco e Assermurb se enfrentam neste domingo, 26, a partir das 15 horas, no Florestinha, e o confronto fecha a 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual.

