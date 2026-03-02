Acre
Epitaciolândia contrata Joelma por R$ 650 mil e vira alvo de críticas na fronteira e na imprensa internacional
População denuncia abandono urbano, ruas esburacadas e crise na coleta de lixo; contratação milionária com emenda parlamentar é questionada por internautas brasileiros e bolivianos
O município de Epitaciolândia vem chamando atenção negativa no jornalismo acreano. As notícias sobre a má administração estampam as principais manchetes dos jornais acreanos. Neste último fim de semana, as notícias ultrapassaram as fronteiras e estamparam os jornais internacionais: o valor pago à artista Joelma, para se apresentar no dia 1º de maio na festa agropecuária, chamou atenção dos jornalistas de Pando, na Bolívia.
Contratação milionária
A cantora foi contratada para se apresentar no XIII Circuito Country e Feira de Agronegócio de Epitaciolândia, previsto para maio de 2026, por R$ 650 mil. O contrato, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) ainda em outubro de 2025, foi assinado pelo prefeito Sérgio Lopes (PL) e prevê o pagamento de metade do cachê de forma imediata, com base na inexigibilidade de licitação por se tratar de “artista consagrada”.
A Secretaria de Planejamento do município esclareceu que o valor é custeado por emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão destinada pela deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) para “apoio a evento cultural, festas típicas, festivais e feiras”.
Repercussão e críticas
Os comentários são os mais diversos em relação ao tema com valor milionário. Internautas invadiram as publicações dando suas opiniões e relatando a situação precária que vive a cidade de Epitaciolândia, com a falta de estrutura no município, principalmente o maior gargalo que enfrenta o município: a simples falta da coleta de lixo doméstico, que vem deixando a cidade um lixão aberto nos bairros.
Além dos resíduos acumulados, moradores denunciam ruas deterioradas, crises no abastecimento de água e dificuldades de acesso para veículos de emergência. No bairro Aeroporto, a Rua Naldo Mesquita encontra-se em condições precárias, com buracos e lama que impedem inclusive a passagem de ambulâncias, colocando em risco a vida de quem depende de atendimento médico urgente.
Repercussão internacional
Em Cobija, capital do departamento de Pando, vizinha a Epitaciolândia e Brasiléia, a contratação de Joelma repercutiu entre a imprensa local e nas redes sociais. Nos últimos dias, a prefeita de Cobija, Ana Lucia Reis, foi presa e liberada por dívidas trabalhistas, o que intensificou os debates sobre gestão pública na região de fronteira.
Críticos apontam que o gasto milionário contrasta com a realidade local e reforça a sensação de que a gestão municipal prioriza eventos festivos em detrimento de investimentos em áreas essenciais. Moradores afirmam cumprir regularmente com o pagamento do IPTU, mas não veem o retorno em serviços básicos como infraestrutura urbana e coleta regular de lixo.
Acre
Renda per capita no Acre é a 2ª pior do Brasil em 2025, aponta IBGE; estado registra R$ 1.392
Média nacional ficou em R$ 2.316; Acre supera apenas Maranhão (R$ 1.219) e Ceará (R$ 1.390) no ranking das 27 unidades da federação
O rendimento domiciliar per capita para o Brasil, em 2025, ficou em R$ 2.316. O valor representa um avanço em relação a 2024, quando a renda média dos residentes no país ficou em R$ 2.069. Foi maior também na comparação com anos anteriores: R$ 1.893, em 2023, e R$ 1.625, em 2022.
Os dados registrados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínuadivulgados na sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com dados do IBGE, a renda per capita no Acre foi de R$ 1.392,00 em 2025, uma das piores do Brasil. O estado aparece à frente apenas do Maranhão (R$ 1.219) e do Ceará (R$ 1.390). A pesquisa mostra que as menores médias estão concentradas nas regiões Nordeste e Norte. O Distrito Federal lidera o ranking nacional com R$ 4.538, enquanto São Paulo aparece em segundo lugar com R$ 2.956.
Critérios da pesquisa
A PNAD Contínua é uma pesquisa domiciliar, amostral, realizada pelo IBGE desde janeiro de 2012. O rendimento domiciliar per capita é calculado como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares (nominais) e o total dos moradores, considerando rendimentos de trabalho e de outras fontes, inclusive pensionistas e empregados domésticos.
Os números divulgados resultam da soma dos rendimentos brutos recebidos no mês de referência da pesquisa, com base nas primeiras entrevistas realizadas ao longo dos quatro trimestres de 2025.
A divulgação atende à Lei Complementar 143/2013, que estabelece os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE).
Renda Domiciliar per Capita – Brasil (2022–2025)
|Ano
|Renda Média (Brasil)
|2022
|R$ 1.625
|2023
|R$ 1.893
|2024
|R$ 2.069
|2025
|R$ 2.316
-
O país registrou crescimento contínuo no período, com alta de R$ 691 (42,5%) entre 2022 e 2025.
-
Nove estados e o Distrito Federal superaram a média nacional.
Renda Domiciliar per Capita – Acre (2025)
|Indicador
|Valor
|Renda per capita no Acre
|R$ 1.392
|Posição no ranking nacional
|26º lugar (entre 27 UFs)
|Comparativo com a média nacional
|R$ 924 abaixo da média (R$ 2.316)
|Estados com menor renda
|Maranhão (R$ 1.219), Ceará (R$ 1.316) e Acre (R$ 1.392)
Maiores e Menores Rendas por UF (2025)
|Posição
|Unidade da Federação
|Renda per capita
|1º
|Distrito Federal
|R$ 4.538
|2º
|São Paulo
|R$ 2.956
|3º
|Rio Grande do Sul
|R$ 2.839
|4º
|Santa Catarina
|R$ 2.809
|5º
|Rio de Janeiro
|R$ 2.794
|…
|…
|…
|25º
|Ceará
|R$ 1.316
|26º
|Acre
|R$ 1.392
|27º
|Maranhão
|R$ 1.219
Análise dos Dados
-
Crescimento nacional consistente: A renda per capita brasileira apresentou evolução real nos últimos quatro anos, refletindo recuperação econômica e políticas de transferência de renda.
-
Acre abaixo da média nacional: Com R$ 1.392, o estado está 42% abaixo da média do país (R$ 924 de diferença).
-
Concentração regional: As maiores rendas permanecem no Centro-Sul (DF, SP, Sul e Sudeste), enquanto as menores se concentram no Norte e Nordeste.
-
Posição no ranking: O Acre ocupa a 26ª posição, à frente apenas do Maranhão, mas atrás do Ceará e de todos os demais estados das regiões Norte e Nordeste com dados disponíveis.
Fonte dos Dados
-
Pesquisa: PNAD Contínua – Rendimento de todas as fontes
-
Órgão: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
-
Ano-base: 2025
-
Divulgação: 27 de fevereiro de 2026
Esses dados reforçam a importância de políticas públicas voltadas à geração de emprego, formalização do trabalho e transferência de renda no Acre, especialmente para reduzir as desigualdades regionais persistentes.
Acre
Bocalom revela conversa com Valdemar da Costa Neto e diz que permanência no PL depende de reunião com Márcio Bittar
Prefeito afirma que presidente nacional do partido “ficou perplexo” com carta da direção estadual que o excluiu da disputa ao governo; decisão deve sair nesta semana
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), revelou à imprensa acreana que conversou pessoalmente com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, sobre a possibilidade de disputar o governo do Acre pelo partido, mesmo após resistência por parte do senador Márcio Bittar e de boa parte da direção da sigla no estado.
De acordo com Bocalom, a permanência no PL não está definida e dependerá de uma conversa que deve ocorrer nesta semana entre Valdemar e o senador Márcio Bittar (PL), um dos maiores interessados no assunto, já que o parlamentar sonha em contar com o apoio do governo Gladson na disputa ao Senado.
Conversa com Valdemar
Bocalom informou que a conversa com Valdemar foi “muito boa” e que ele está confiante na permanência no partido:
“Eu realmente não tinha conversado com o nosso presidente Valdemar em momento nenhum sobre essa situação. Tudo isso estava sendo coordenado lá pelo senador Márcio Bittar. Aí eu fui a Brasília e tivemos uma conversa muito boa, de mais de uma hora. Foi uma conversa muito sincera. Estávamos eu e o João Marcos. Eu vi nele o nosso presidente como um paizão, nos recebeu muito bem. Fiquei muito feliz e ele nos deixou aberta a conversa de que vai falar com o senador Márcio Bittar a respeito dessa situação na semana que vem”, declarou.
Desejo de permanência
Bocalom garantiu que deseja permanecer no PL e afirmou que faz parte da “verdadeira direita” no Acre:
“Então eu estou tranquilo. Podemos, até com certeza, ficar no PL, que é o lugar onde eu quero estar. Eu gostaria muito de estar no PL, todo mundo junto, porque nós somos direita para valer e de verdade neste estado. Juntamente com o senador Márcio Bittar, conseguiríamos formar uma bela chapa de deputado federal e, com certeza, Brasília e o Acre vão ganhar com isso”, comentou .
Carta da direção estadual
Por fim, o prefeito disse que Valdemar não estava ciente da carta que o PL do Acre divulgou com a intenção de priorizar apenas a disputa ao Senado no estado:
“Eu mostrei a carta para o presidente e ele ficou perplexo. Ele não sabia da carta. Então vamos ver agora qual será a posição. A carta foi dada aqui pelo presidente regional, Edson Bittar. Diziam que tinha anuência da nacional, mas o que deu para ver lá em Brasília é que o presidente não sabia disso. Até semana que vem ele vai dar a definição. O João estava junto comigo e viu tudo o que aconteceu”, concluiu.
Acre
Guerra entre EUA e Irã deve elevar preço da gasolina e do diesel no Acre
Presidente da CDL afirma que combustíveis já começaram a subir e alerta para novos reajustes durante o conflito
