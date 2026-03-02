DNIT anuncia ampliação de obras na BR-364 a partir de março; trecho Rio Branco–Sena Madureira deve ser concluído ainda neste mês

Recuperação inclui tapa-buracos, macadame e recapeamento asfáltico; licitação para 100 km entre Sena Madureira e Manoel Urbano será aberta em março

O superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) , engenheiro civil Ricardo Araújo, apresentou nesta segunda-feira (2) o balanço das ações em andamento na BR-364, no trecho que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, e destacou o planejamento para os próximos meses. Segundo ele, com o fim do período mais intenso de chuvas, o ritmo das obras será ampliado.

Avanço por trechos

De acordo com Araújo, no trecho entre Rio Branco e Sena Madureira, os serviços de recuperação, incluindo tapa-buracos e correção de pontos críticos com deslizamentos, estão em fase avançada e devem ser concluídos ainda em março.

Entre Sena Madureira e Manoel Urbano, as equipes executam serviços de tapa-buracos e intervenções em áreas com processos erosivos considerados mais perigosos, também com previsão de conclusão até o fim deste mês.

Já no trecho de Manoel Urbano a Tarauacá, está sendo realizada a aplicação de camada de pedra para melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança aos usuários. A partir de março, está previsto o início do recapeamento asfáltico nesses segmentos, medida que também será adotada no trecho entre Tarauacá e o distrito de Liberdade.

A partir de abril, o DNIT iniciará a execução de macadame e de capa sobre capa entre Manoel Urbano e Feijó, em pontos estratégicos da rodovia. O macadame é uma técnica de pavimentação que consiste na aplicação e compactação de camadas de pedras britadas de diferentes tamanhos, formando uma base resistente e estável para receber o revestimento asfáltico. Esse método é amplamente utilizado na recuperação de estradas, especialmente em regiões com solo úmido e tráfego intenso, por aumentar a durabilidade da via.

O superintendente também anunciou que o serviço de macadame começará nos próximos dias na estrada do Aeroporto, em Rio Branco, ampliando as ações de melhoria na capital.

Declaração do superintendente

“Estamos trabalhando de forma contínua, priorizando os pontos mais críticos e planejando intervenções estruturais para garantir mais segurança e melhores condições de tráfego à população. Com o período de estiagem, conseguiremos avançar com mais frentes de serviço e dar maior celeridade às obras”, afirmou Ricardo Araújo.

Nova licitação

Além das ações emergenciais e de recuperação, o DNIT informou que abrirá, no início de março, o processo de licitação para os 100 quilômetros entre Sena Madureira e os primeiros 20 quilômetros após Manoel Urbano, reforçando o compromisso com a reestruturação completa do corredor viário.

