Apesar do desemprego recorde, o ambiente do trabalho formal está bem melhor agora que no começo da pandemia no Acre. E a contratação de trabalhadores temporários deve dar um pouco mais de alento ao mercado.

A Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) prevê que a abertura de vagas temporárias será responsável por gerar 400 mil postos neste último trimestre do ano no Brasil. Não há detalhes por Estado mas as projeções são otimistas.

Muitas empresas devem contratar profissionais para atender as demandas da Black Friday, que já está a todo vapor, e Natal, além da reposição no quadro de funcionários.

O Trabalho Temporário é um regime de contratação atípica e formal, regulamentado por lei específica (Lei nº 6.019/74 e decreto nº 10.060/2019), com prazo limitado, que visa atender de imediato necessidades transitórias de uma empresa urbana, quais sejam, demanda complementar de serviços ou substituição temporária de pessoal permanente, a fim de simplificar a contratação, tornando-a rápida e eficaz.

A reação do mercado acreano vem sendo observada pelo Serviço Nacional de Emprego (Sine). “Realmente o nosso mercado está começando a reagir. Os comerciantes locais estão começando a contratar mesmo que temporário para o fim de ano e esperamos que algum desses temporários fiquem de fato efetivados”, disse Marcos Moraes, diretor do Sine.

Além do comércio e do segmento de serviços, alguns setores ganham força impulsionados em boa parte pelos projetos públicos. “Temos um bom sinal na construção civil também que mesmo com a pandemia já começa a contratar”, completou o gestor.

“Se Deus quiser iremos ter um 2021 bem diferente”.

