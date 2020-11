De acordo com coordenador Técnico do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, Orlando Sabino, o saldo positivo de outubro indica que o emprego com carteira está, de fato, em crescimento, apresentando saldos positivos desde maio.

“Esse número é muito representativo para o Acre. Se formos verificar a curva na geração de emprego formal no estado, podemos perceber que desde maio estamos obtendo saldo positivo. Em julho o crescimento do emprego com carteira assinada foi significativo e em agosto também tivemos excelentes resultados”, ressaltou Sabino.

O coordenador também destacou que o período das festas de final de ano irão contribuir para um maior crescimento no número de oferta de empregos, mesmo que temporários.

“As expectativas são extremamente favoráveis para o setor formal, geralmente nos meses de novembro e dezembro as empresas contratam mais, principalmente o setor do comércio. E esse foi o setor que sofreu muito durante a pandemia, mas vem se recuperando. Há muita possibilidade de contratações temporárias”, pontuou Orlando.

Além do comércio varejista, o setor de serviços também sofreu com os efeitos da pandemia da Covid-19, devido ao isolamento social, muitos tiveram que fechar o empreendimento o que gerou também demissões. Mas os setores têm se reerguido e estão apresentando bons resultados, já que representam uma grande parte dessas contratações.

O Fórum Empresarial do Acre mantém um observatório do desenvolvimento do estado em diferentes áreas como: desenvolvimento humano, economia, infraestrutura, inovação e meio ambiente. O site pode ser acessado por meio do endereço eletrônico observatoriodoacre.org.br.