O estado de saúde das duas meninas é grave, já que elas possuem apenas um coração e um fígado.

A mãe, uma mulher de 28 anos, veio do Seringal Vista Alegre, em Feijó, se recupera bem da cesariana.

O secretário de Saúde, Alysson Bestene estava providenciando para que a jovem desse à luz em uma unidade de saúde mais especializada fora do Acre, para que ao nascer, as gêmeas pudessem ter o tratamento adequado, mas após exames de ultrassom mostrarem que elas estavam interligadas pelos principais órgãos como coração e fígado e que chance de sobrevida era muito pequena, nenhum hospital de fora do estado quis aceitar a gestante