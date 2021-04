O deputado estadual Antônio Pedro (DEM) participou nesta quinta-feira, em Xapuri, de reunião com o diretor-presidente do residente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (DERACRE), Petrônio Antunes. Também participaram da reunião os vereadores do município.

Na oportunidade foram apresentadas ao gestor do Deracre algumas demandas. O deputado destacou que muito produtores estão tendo prejuízos devido constantes problemas na balsa. “Volta e meia chega a notícia que os motores da balsa estão quebrados. Uma situação desagradável, pois, além de impedir a travessia da população, prejudica o escoamento da produção, gerando prejuízos ao produtor. Peço ao governo do Estado, por meio do Deracre que nos ajude com esse problema”, disse.

Outra demanda apresentada pelo democrata foi revitalização das pontes do Cachoeira e estrada da Variante. “Trata-se de duas localidades importantes no município de Xapuri. A revitalização dessas pontes permitirá mais facilidade no escoamento das produções. De forma geral, facilitará a circulação tanto no Cachoeira quanto na estrada da Variante. Essa é uma demanda antiga dos moradores das duas localidades”, disse o deputado ao agradecer o apoio do Deracre no município. “Agradeço ao secretário Petrônio que se dispôs a se reunir conosco e ouviu atentamente as demandas que nos são também apresentadas por nossa comunidade”, finalizou.

