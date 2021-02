Incansável na luta contra a pandemia do coronavírus, o governador Gladson Cameli reiterou o apoio incondicional do governo do Estado aos municípios durante videoconferência com prefeitos acreanos. O chefe do Poder Executivo colocou-se à disposição e aproveitou a oportunidade para ouvir os anseios dos gestores.

Defensor da vida, Gladson lembrou dos principais investimentos realizados desde o surgimento dos primeiros casos da doença no Acre, bem como os desafios da atualidade. Com o aumento considerável do número de casos e internações na rede pública hospitalar, o governador citou que o momento requer a união de todos para que a Covid-19 seja superada.

“Sempre tenho colocado o diálogo em primeiro lugar e afastado qualquer possibilidade de politizar esse assunto. Como governador, a minha principal preocupação e responsabilidade é com a vida de quase um milhão de acreanos, que dependem das nossas ações. Aos prefeitos, meu muito obrigado e contem comigo para vencermos esta guerra”, frisou.

Durante a reunião virtual, o governador afirmou que percorrerá o interior do estado nos próximos dias para verificar de perto a situação dos municípios e conversar pessoalmente com os prefeitos. Grande defensor da vacina, Gladson Cameli confirmou que o Acre receberá, muito em breve, mais um lote do imunizante.

“Saibam que não estamos de braços cruzados. Diariamente, temos mantido contato com o Ministério da Saúde e com os próprios laboratórios, negociando a compra da vacina. Estamos esperando o envio de 50 mil doses, que podem chegar a qualquer momento. Sou uma pessoa de muita fé e que acredita muito em Deus, por isso, tenho certeza que vamos virar essa página o quanto antes”, pontuou.

Gladson anuncia parceria de combate à dengue nos 22 municípios

Com a intensificação do período de chuvas na região, os casos de dengue aumentaram em todo o estado. Para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença, Cameli confirmou aos gestores o convênio do governo do Estado com as prefeituras para o repasse de recursos para a realização de mutirões de limpeza.

A parceria será intermediada por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) e contemplará as 22 cidades acreanas. De acordo com o governador, a medida é fundamental no enfrentamento à dengue.

“Como se já não bastasse o coronavírus, temos esse outro desafio, que é a dengue. O governo do Estado vai ajudar com recursos o custeio de patrulhas mecanizadas para fazer a limpeza urbana e a retirada de entulhos. A parceria com todas as prefeituras continua e o nosso principal compromisso é com a população”, argumentou.

Prefeitos reconhecem empenho do governador Gladson Cameli

Edvaldo Teles, prefeito do Bujari, parabenizou o governador Gladson Cameli pela dedicação e do árduo trabalho em meio à pandemia de Covid-19. “Padeiro”, como é mais conhecido, também agradeceu o apoio governamental no combate à dengue no município.

“Toda ajuda do governo é sempre muito bem-vinda. Além do coronavírus, a dengue tem nos deixado preocupados e a parceria será importante para combater os criadouros do mosquito transmissor da doença”, observou.

O prefeito de Porto Acre reconheceu o empenho da gestão de Gladson Cameli em beneficiar os municípios. Bené Damasceno aproveitou para expor a situação vivenciada no município e solicitou mais apoio do governo no enfrentamento à Covid-19.

“O governador Gladson Cameli tem mostrado para todos nós a postura de um gestor para salvar a população e, por isso, merece os parabéns por suas ações. Aqui em Porto Acre, além da sede do município, temos mais quatro vilas para cuidar. Esse é o nosso grande desafio”, declarou.

Realizada nesta quinta-feira, 4, no Palácio Rio Branco, a reunião contou ainda com a presença do secretário de Saúde, Alysson Bestene; da secretária de Comunicação, Silvania Pinheiro; e do procurador-geral do Estado, João Paulo Setti.

Comentários