Montaria de peões do rodeio é remarcada para esta terça (29)

O Acre é o segundo estado brasileiro com o maior percentual de cidadãos que já possuem a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Até o dia 23 de julho, 243,5 mil documentos haviam sido emitidos no estado, o que representa 27,65% da população. O Acre fica atrás apenas do Piauí, que lidera o ranking com 37,2%.

Os dados fazem parte de um levantamento divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que aponta que mais de 30 milhões de brasileiros já emitiram o novo documento em todo o país.

Pioneiro na implementação da nova identidade, o Acre tem uma média diária de 217 emissões. Somente no mês de julho de 2025, foram expedidos 5,1 mil documentos. A primeira via é gratuita e a emissão está disponível em todos os estados. Para solicitar, é necessário apresentar certidão de nascimento ou de casamento.

Entre os acreanos que já emitiram a CIN, 51,13% são mulheres (126,9 mil) e 47,86% são homens (116,5 mil). A maior parte dos documentos foi emitida por jovens de 15 a 19 anos, com 42,3 mil registros (17,39% do total). Em seguida, estão os adolescentes de 10 a 14 anos, com 28,4 mil emissões (11,68%).

O levantamento também mostra a emissão da CIN por pessoas com deficiência. No Acre, 5,6 mil cidadãos com algum tipo de deficiência já têm o novo documento. Desse total, 3,7 mil são pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que representa 62,96%

Também foram emitidos documentos para 1,2 mil pessoas com deficiência intelectual (21,24%), 449 com deficiência física (7,44%), 299 com deficiência visual (4,96%) e 205 com deficiência auditiva (3,4%).

