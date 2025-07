Chuva adia abertura do rodeio na Expoacre 2025 por segurança de peões e animais

A capital acreana vai viver uma noite inesquecível neste sábado, 2 de agosto, a partir das 20h, na Arena de Shows do Parque de Exposições. A ECOFEST 2025 chega à sua 3ª edição com uma proposta inovadora: unir música eletrônica, consciência ambiental e entrada totalmente gratuita para o público.

Mais do que um evento, a ECOFEST é um movimento. Com práticas sustentáveis, incentivo à reciclagem, uso de energias limpas e parcerias com projetos ambientais, a festa mostra que é possível curtir com responsabilidade. O grande destaque desta edição é o chamado pela salvação do Rio Acre, que há anos enfrenta um processo de degradação. A ECOFEST quer despertar a consciência coletiva para proteger esse patrimônio natural, essencial para a vida e a história do povo acreano.

E o melhor: ninguém paga nada para participar. A entrada é completamente gratuita, reforçando o compromisso do evento com a inclusão, o acesso à cultura e a mobilização social.

Um realização do Grêmio Recreativo Frutos do Amanhã – GREFAMA com apoio do Governo do Estado do Acre, da Prefeitura Municipal de Rio Branco e do DJAC, a ECOFEST 2025 promete uma imersão no universo da música eletrônica com responsabilidade ambiental — um evento que vai marcar o calendário cultural do estado.

