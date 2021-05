Em quadro irreversível, Covas recebe visitas de amigos, padre e políticos

Por Jairo Nascimento da CNN

Após a divulgação do quadro irreversível da saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas recebeu a visita de amigos, políticos e um padre no Hospital Sírio Libanês. Covas está internado desde o dia 2 de maio para tratar as complicações de cânceres. Na manhã deste sábado (15), o presidente do diretório municipal do PSDB, Fernando Alfredo, visitou Bruno Covas.

Ele estava emocionado e disse que tinha amizade com o prefeito desde os tempos de militância da ala jovem do partido, chamou Covas de “ídolo”, disse que ele deixa um legado para política que ele poderia ter sido “governador de São Paulo e presidente do Brasil”. Recentemente, Alfredo tatuou no braço a assinatura de Bruno Covas e o slogan “força, foco e fé”, usado na campanha para Prefeitura de São Paulo em 2019.

Após participar na manhã neste sábado (15) no evento do ‘Dia D’ da vacinação contra a gripe, Ricardo Nunes (MDB), vice de Covas, declarou ao CNN, que a prefeitura irá prosseguir com os trabalhos pela cidade de São Paulo.

“A orientação é seguir o que o prefeito sempre quis. Os trabalhos não param. A gente estava aqui, eu o Secretário da Saúde, da Educação e o chefe de gabinete, a equipe muito unida continuando o trabalho pela cidade. É o que o Bruno sempre quis e é o que a gente vai fazer: dedicação, cuidar da cidade e honrar a confiança que São Paulo depositou nele e em mim”, diz Ricardo Nunes