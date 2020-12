Esta é a 14ª coletiva do Pacto Acre sem Covid. A avaliação ocorreu nas duas últimas semanas epidemiológicas, com análise entre os dias 6 e 19 de dezembro. A próxima avaliação deve ser divulgada no dia 8 de janeiro de 2021.

As regionais do Alto Acre e Baixo Acre estavam na faixa laranja, de alerta, conforme avaliação do último dia 11 de dezembro. Segundo a coordenadora do comitê, Karolina Sabino, apesar de todas as regionais estarem na fase amarela, não é momento de relaxar as medidas, uma vez que os indicadores estão bem próximos de fazer com que o estado regrida novamente de fase.