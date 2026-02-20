Cotidiano
Eleitor do Acre tem até 6 de maio para regularizar título e atualizar cadastro na Justiça Eleitoral
Após essa data, o cadastro será fechado em todo o país para organização das Eleições Gerais de 2026; serviços podem ser feitos online ou presencialmente
A eleitora e o eleitor do Acre que precisam alterar dados pessoais, atualizar informações ou mudar o local de votação dentro do mesmo município têm até o dia 6 de maio para realizar o procedimento junto à Justiça Eleitoral. Após essa data, o cadastro será fechado em todo o país para a organização das Eleições Gerais de 2026, quando serão escolhidos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais .
Como solicitar
Os serviços podem ser feitos de forma prática pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) . Também é possível procurar atendimento presencial em um cartório eleitoral da Justiça Eleitoral, seguindo as orientações do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) .
O que pode ser feito até 6 de maio
Dentro do prazo, a eleitora e o eleitor acreano podem solicitar :
Emissão do primeiro título de eleitor;
Cadastro da biometria;
Transferência de domicílio eleitoral;
Atualização de dados cadastrais;
Regularização da situação eleitoral, em caso de pendências.
Recomendação da Justiça Eleitoral
A orientação da Justiça Eleitoral é que os interessados não deixem para a última hora, evitando filas e possíveis instabilidades no sistema . Manter o título regular é essencial para garantir o direito ao voto e evitar restrições, como impedimentos para emissão de passaporte, matrícula em instituições públicas e posse em cargos públicos .
Câmara de Rio Branco promulga lei que proíbe shows com apologia ao crime em eventos voltados ao público infantojuvenil
Lei foi publicada na edição desta sexta-feira, 20, do Diário Oficial do Estado (DOE), foi promulgada pelo presidente da Casa, Joabe Lira, com base no §7º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município
A Câmara de Rio Branco promulgou a Lei Municipal nº 2.662, de 12 de fevereiro de 2026, que proíbe a contratação, o apoio ou o patrocínio de shows, artistas e eventos destinados ao público infantojuvenil que contenham apologia ao crime organizado, ao uso ou tráfico de drogas e a outras condutas criminosas.
A norma, publicada na edição desta sexta-feira, 20, do Diário Oficial do Estado (DOE), foi promulgada pelo presidente da Casa, Joabe Lira, com base no §7º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município.
O que diz a nova lei
De acordo com o texto, fica vedada, no âmbito do Município de Rio Branco, a contratação ou realização — direta ou indireta — por parte da administração pública municipal, de eventos abertos ao público infantojuvenil que, durante sua execução, apresentem músicas ou manifestações que incentivem, normalizem ou glorifiquem práticas como:
Crime organizado
Uso ou tráfico de drogas
Porte ilegal de armas
Violência física ou psicológica
Qualquer outra conduta tipificada como crime pela legislação penal brasileira
A lei define como apologia ao crime qualquer manifestação artística que promova, mesmo de forma indireta, esse tipo de conteúdo.
A partir da nova legislação, todos os contratos firmados para eventos com acesso ao público infantojuvenil deverão conter cláusula específica proibindo a veiculação desses conteúdos.
Em caso de descumprimento, o contratado poderá sofrer:
Rescisão imediata do contrato;
Multa de 100% do valor contratual;
Suspensão do direito de contratar com o Município por até dois anos.
A denúncia de eventual infração poderá ser feita por qualquer cidadão, entidade civil ou órgão público por meio da Ouvidoria Municipal.
A lei também proíbe que o próprio Município promova, divulgue ou apoie eventos e artistas que se enquadrem nas restrições previstas. O Poder Executivo deverá regulamentar a norma, estabelecendo critérios complementares para fiscalização e aplicação das penalidades.
Governo do Acre anula nomeações de professores aprovados em concurso que não tomaram posse ou não cumpriram requisitos
Decreto nº 12.556-P, publicado nesta sexta-feira (20), atinge cargos de professor P2 em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Plácido de Castro; candidatos não concluíram o processo de ingresso dentro do prazo legal
O governador do Acre, Gladson Cameli, publicou o Decreto nº 12.556-P, de 19 de fevereiro de 2026, tornando sem efeito a nomeação de candidatos aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) que não tomaram posse dentro do prazo legal ou não cumpriram os requisitos exigidos para investidura no cargo.
Critérios da decisão
A medida foi oficializada com base no artigo 78 da Constituição do Estado do Acre e na Lei Complementar nº 39/1993. O concurso havia sido homologado pelo Edital nº 040 SEAD/SEE, publicado em outubro de 2025, e as nomeações anteriores ocorreram por meio do Decreto nº 12.062-P, de dezembro do mesmo ano.
Cargos e municípios afetados
Entre as vagas atingidas estão cargos de professor P2 nas áreas de Língua Espanhola, Língua Inglesa, Matemática e História, nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Plácido de Castro, tanto em zonas urbanas quanto rurais. A medida foi adotada após a constatação de que parte dos nomeados não concluiu o processo de ingresso no serviço público dentro do prazo estabelecido.
Outro decreto de exclusão
No mesmo Diário Oficial, também foi publicado o Decreto nº 12.555-P, que determina a exclusão de candidatos que haviam sido nomeados em dezembro de 2025 para os cargos de professor P2 nas disciplinas de Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática. Essa decisão, no entanto, considera pedidos de reclassificação apresentados pelos próprios candidatos em processos administrativos registrados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). As exclusões envolvem nomeações para atuação em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia e Tarauacá.
Com as medidas, os candidatos deixam de constar nos atos de nomeação anteriores, possibilitando novo enquadramento na lista de classificação ou a convocação de outros aprovados, conforme previsto no edital do concurso.
Cargos e localidades atingidos
Foram anuladas nomeações para o cargo de Professor P2 nas seguintes áreas e municípios:
Língua Espanhola
Cruzeiro do Sul (zona rural):
Lucelia Janes Vale da Rocha
Língua Inglesa
Rio Branco (zona urbana):
Milyene de Brito Amorim
Raquel de Souza Furtado
Matemática
Rio Branco (zona urbana):
Felipe Valentim da Silva
Valtemberg Barbosa de Souza
Ailton Santos da Silva
Samuel Terto de Sousa Rodrigues
Iglisson Menezes dos Reis
Andressa Santos da Rocha
História
Plácido de Castro (zona urbana): Julia dos Santos Rodrigues
Rio Branco (zona urbana): Clícia Mendonça de Souza
De acordo com o decreto, as nomeações ficam oficialmente sem efeito a partir da data de publicação. Com a anulação das nomeações, o governo estadual poderá convocar candidatos classificados no cadastro de reserva, seguindo a ordem do concurso público, para suprir as vagas na rede estadual de ensino.
Produção de banana no Acre tem leve retração em 2025, mas produtividade apresenta crescimento
Dados do IBGE mostram queda de 0,63% na produção estadual e redução de área plantada; rendimento médio por hectare subiu 0,09% no período
Dados do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), com base no Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), mostram que a cultura da banana no Acre apresentou pequenas variações entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, mantendo estabilidade nos principais indicadores .
A produção estadual passou de 87.907 toneladas para 87.352 toneladas, o que representa queda de 0,63% no período analisado. Mesmo com a leve retração, a banana continua entre as culturas mais relevantes da fruticultura acreana em volume produzido .
A área plantada também apresentou redução, saindo de 7.685 hectares em 2024 para 7.565 hectares em 2025, uma diminuição de 1,56% . Já a área colhida recuou de 7.010 hectares para 6.960 hectares, variação negativa de 0,71% .
Na contramão da redução de área e produção, o rendimento médio das lavouras teve crescimento, passando de 12.540 quilos por hectare para 12.551 quilos por hectare, o que representa aumento de 0,09%, indicando ganho de produtividade no campo.
Evolução da Cultura da Banana no Acre (2024-2025)
|Indicador
|Dez/2024
|Dez/2025
|Variação Absoluta
|Variação Relativa (%)
|Produção (toneladas)
|87.907 t
|87.352 t
|-555 t
|-0,63%
|Área Plantada (ha)
|7.685 ha
|7.565 ha
|-120 ha
|-1,56%
|Área Colhida (ha)
|7.010 ha
|6.960 ha
|-50 ha
|-0,71%
|Rendimento Médio (kg/ha)
|12.540 kg/ha
|12.551 kg/ha
|+11 kg/ha
|+0,09%
Análise dos Dados
1. Produção: Leve Retração
A produção total apresentou uma queda modesta de 0,63%, passando de 87.907 toneladas para 87.352 toneladas. Apesar da redução, a banana mantém sua relevância como uma das principais culturas da fruticultura acreana.
2. Área Plantada e Colhida: Redução Consistente
-
A área plantada sofreu a maior retração proporcional: -1,56% (menos 120 hectares).
-
A área colhida acompanhou a tendência, com redução de 0,71% (menos 50 hectares).
-
Isso indica que os produtores podem ter reduzido a expansão dos bananais ou destinado áreas para outras culturas.
3. Rendimento Médio: Sinal Positivo
-
O rendimento médio (produtividade por hectare) teve um ligeiro aumento de 0,09%, passando de 12.540 kg/ha para 12.551 kg/ha.
-
Este é o único indicador com variação positiva no período, sugerindo que, embora haja menos área cultivada, os produtores estão extraindo um pouco mais de cada hectare — possivelmente devido a melhorias no manejo, uso de tecnologias ou condições climáticas favoráveis.
Interpretação para o Setor Agrícola Acreano
|Aspecto
|Interpretação
|Estabilidade
|As variações inferiores a 2% em todos os indicadores apontam para um cenário de estabilidade estrutural da cultura.
|Produtividade
|O ganho de 0,09% no rendimento, embora pequeno, é relevante por ocorrer em um contexto de retração de área. Indica otimização do uso da terra.
|Desafio
|A redução na área plantada pode refletir desafios como concorrência com outras culturas, custos de produção ou questões fundiárias.
|Relevância
|Mesmo com a leve queda, a banana segue como cultura estratégica para a fruticultura e para a agricultura familiar no estado.
Fonte dos Dados
-
Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
-
Sistema: SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática)
-
Pesquisa: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA)
-
Período: Dezembro de 2024 a Dezembro de 2025
-
Cultura: Banana (cacho)
Esses dados reforçam a importância do monitoramento contínuo da produção agrícola para o planejamento de políticas públicas e para a tomada de decisão dos produtores rurais no Acre.
Sistema de produção de banana para o estado do Acre
Dispor de conhecimentos tecnológicos sobre as diferentes etapas do cultivo da bananeira tem sido uma necessidade crescente dos diversos segmentos dessa cadeia produtiva no Acre. Para suprir essa demanda, a Embrapa lançou o Sistema de Produção de Banana, que reúne informações e tecnologias desenvolvidas e adaptadas para a cultura no estado do Acre.
O conteúdo contempla orientações técnicas para todas as etapas do cultivo da banana, desde a escolha da área, implantação e manejo do bananal, controle de pragas e doenças e manejo dos frutos na colheita e pós-colheita, considerando particularidades locais de clima e solo, até informações sobre o mercado da fruta, entre outros aspectos relacionados à bananicultura acreana.
De forma sistematizada, a tecnologia visa a contribuir para a melhoria da produtividade e qualidade da banana no Estado, com benefícios para as famílias rurais, por meio da elevação da renda, e para o consumidor, que poderá contar com frutos com melhor qualidade.
Esta solução tecnológica foi desenvolvida pela Embrapa em parceria com outra(s) instituição(ões).
