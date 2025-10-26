Geral
E-commerce avança e empurra Correios para fora do centro da logística nacional
Casos como o da Shein, que migrou suas operações de entrega e troca dos Correios para a Jadlog, tornaram-se recorrentes
Sob pressão da transformação digital e do avanço de gigantes do e-commerce, os Correios enfrentam a mais grave crise financeira de sua história. Para tentar reverter o quadro, o governo federal prepara um pacote de reestruturação que inclui a criação de um fundo imobiliário com potencial de transformar R$ 5,5 bilhões em imóveis da estatal em ativos negociáveis. No modelo sale and leaseback, os imóveis serão vendidos ao fundo, mas continuarão sendo utilizados pela empresa mediante pagamento de aluguel. As cotas serão ofertadas no mercado financeiro, permitindo a captação de recursos junto a investidores privados e institucionais, com o objetivo de gerar liquidez sem comprometer as operações da estatal.
Paralelamente, está em negociação um empréstimo emergencial de R$ 20 bilhões, com aval do Tesouro Nacional, destinado à modernização da estrutura, corte de despesas e incentivo à adesão a programas de desligamento voluntário.
A estatal registrou prejuízo de R$ 4,4 bilhões no primeiro semestre de 2025 — o pior resultado em quase uma década, superior à soma de todos os déficits acumulados desde 2016. Parte expressiva da perda é atribuída ao avanço das plataformas de e-commerce, que passaram a operar com redes logísticas próprias, reduzindo a dependência dos Correios.
O cenário se agravou com a aplicação da chamada “taxa das blusinhas” e a posterior autorização para que empresas privadas realizassem entregas de produtos internacionais de pequeno valor — mercado até então dominado pelos Correios. A medida resultou em perda estimada de R$ 2,2 bilhões anuais para a estatal. Casos como o da Shein, que migrou suas operações de entrega e troca para a Jadlog, tornaram-se recorrentes.
A crescente demanda por agilidade e rastreabilidade expôs a defasagem da estrutura pesada e pouco modernizada da empresa, que enfrenta dificuldades para competir em um mercado cada vez mais orientado pela eficiência logística e digitalização.
Fundada em 25 de janeiro de 1663, com a criação da Carga do Correio-Mor das Cartas do Mar no Rio de Janeiro, a empresa construiu uma trajetória como serviço público essencial. Chegou a ser considerada uma das operadoras postais mais confiáveis do mundo e é símbolo de unidade nacional, presente nos 5.570 municípios brasileiros.
O serviço postal também teve papel simbólico na história do país: em 7 de setembro de 1822, foi por meio de uma correspondência entregue por Paulo Emílio Bregaro a D. Pedro I que se consolidou o processo de independência, às margens do riacho do Ipiranga.
Nos últimos anos, porém, os Correios enfrentam sucessivas crises provocadas por decisões administrativas equivocadas, interferência política, fraudes e atrasos em investimentos estratégicos. Com mais de 10 mil unidades operacionais, a estatal precisa se reinventar para sobreviver em um ecossistema dominado por inovação tecnológica e demanda por excelência nos serviços.
Centro comercial em Goiana
O prefeito Marcílio Régio mantém tratativas com o empresário Celso Muniz — proprietário dos shoppings Boa Vista, Patteo Olinda e ETC — para a implantação de um novo centro comercial em Goiana, às margens da BR-101.
Reconhecimento jurídico
O escritório Da Fonte Advogados foi listado entre as Leading Firms do Recife pelo The Legal 500 Latin America e aparece na Leaders League 2026 pelas práticas de Corporate/Commercial e Tax.
Aeroporto do Recife
Na próxima segunda-feira, a Aena lança o Terminal Intermodal e o Plano de Desenvolvimento Imobiliário do Aeroporto Internacional do Recife.
Ecoponto para guarda-chuvas
O Plaza Shopping instalou um Ecoponto no piso E1 do Edifício Garagem para coleta de guarda-chuvas quebrados. A iniciativa é realizada em parceria com a RODA, entidade que atua com reaproveitamento criativo de materiais.
Lançamento de livro
No dia 28 de outubro, o empreendedor social Fábio Silva lança o livro ZERO, às 18h, na Casa Zero (Recife Antigo). A obra propõe um recomeço baseado em empreendedorismo e inovação social.
Agro nordestino
A Masterboi reforça sua atuação no agronegócio do Nordeste com participação confirmada na Expoagro Alagoas, no 3º Leilão Matrizes Santa Fé (PE) e na ExpoCariri 2025. A Expoagro, que celebra 75 anos, é considerada a maior vitrine do setor no Norte e Nordeste.
Lançamento do Boticário
O Boticário apresenta a nova linha Nativa Spa Orquídea Lumière, com foco em cuidados corporais. O diferencial está no ativo exclusivo da quinoa, que promete estimular a produção de colágeno em até 77%.
Geral
Marceneiro é baleado durante tiroteio em bar no Segundo Distrito de Rio Branco
Francisco Cruz, de 46 anos, foi atingido no abdômen enquanto bebia com amigos; vítima caminhou ferida até pedir ajuda
O marceneiro Francisco Cruz das Neves Ribeiro, de 46 anos, ficou ferido por um tiro após um ataque a tiros ocorrido na noite de sábado (25) no Bar do Mineiro, localizado na Rua Durval Camilo, bairro Areal, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo informações da própria vítima, Francisco bebia com amigos quando criminosos em um carro pararam em frente ao estabelecimento e atiraram diversas vezes, sem descer do veículo. Durante a correria, ele acabou sendo atingido no abdômen, com entrada do projétil pelo lado esquerdo e saída pelo direito. Nenhum outro cliente foi ferido.
Mesmo baleado, Francisco conseguiu caminhar cerca de 500 metros até a casa do irmão, Raimundo Ribeiro, que o socorreu e o levou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O marceneiro deu entrada na sala de Traumatologia, passou por exames e não corre risco de morte.
A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência, e, até o momento, a tentativa de homicídio ainda não é investigada pela Polícia Civil.
Geral
Trio condenado por roubo tem pena mantida pelo Tribunal de Justiça
Câmara Criminal nega recurso e confirma condenação de mais de 8 anos de prisão para cada réu
O Tribunal de Justiça do Acre manteve a condenação dos presidiários Jhon Detlives Monte Ribeiro, Welison da Costa Chagas e Gabriel Monteiro, sentenciados a 8 anos, 7 meses e 13 dias de prisão pelo crime de roubo. A decisão foi confirmada pela Câmara Criminal após os advogados recorrerem pedindo absolvição por falta de provas e redução das penas.
A relatora do processo, desembargadora Denise Castelo Bonfim, destacou que as provas apresentadas comprovam a participação dos réus no crime, motivo pelo qual a condenação foi mantida. O voto foi acompanhado por unanimidade pelos demais desembargadores.
O crime ocorreu na noite de 19 de dezembro de 2023, na Travessa do Sol, bairro Cidade Nova, em Rio Branco, quando uma família foi rendida por um grupo armado e mantida refém por quase duas horas. Os criminosos roubaram dinheiro, celulares, objetos de valor e uma motocicleta.
Outros dois acusados, Antônio Carlos Roberto de Souza e Ítalo Souza de Araújo, tiveram o processo desmembrado e ainda aguardam julgamento.
Geral
ONGs acionam STF para investigar uso de emendas em desmate ilegal no Acre
Entidades de combate à corrupção solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para apurar o uso de máquinas compradas com emendas parlamentares que resultaram em desmate ilegal e invasão de terras indígenas no interior do Acre. O pedido foi protocolado na última terça-feira, 21, e cita especificamente casos envolvendo a construção do Ramal Barbary, entre Porto Walter e Cruzeiro do Sul.
De acordo com a petição, assinada pela Transparência Internacional, Transparência Brasil e Contas Abertas, o maquinário adquirido com recursos públicos foi usado sem licenciamento ambiental, gerando impactos socioambientais significativos para comunidades locais, incluindo a Terra Indígena Jaminawa do Igarapé Preto. “Esses recursos, distribuídos sem avaliação de riscos socioambientais, acabam por possibilitar condutas ilícitas com graves impactos sobre o meio ambiente e povos indígenas”, afirma o documento.
A série de reportagens da Folha, que motivou a petição, revelou que deputados e senadores destinaram desde 2015 mais de 1.600 máquinas pesadas para estados da Amazônia Legal, incluindo o Acre, com verbas ao menos três vezes superiores às aplicadas em ações de proteção ambiental na região. A reportagem mostrou que parte desse maquinário foi utilizada para abrir estradas e ramais de forma irregular, muitas vezes beneficiando diretamente propriedades ligadas a políticos locais.
No caso do Ramal Barbary, a obra não só invadiu terras indígenas, como também passou por áreas de propriedade da família do deputado federal Zezinho Barbary (PP-AC), que na época era prefeito de Porto Walter. Em entrevista à Folha, Barbary afirmou que “faria tudo de novo” e descreveu as exigências legais como “burocracia”, alegando que sua conduta visava tirar o município do isolamento.
O ministro Flávio Dino, relator do principal processo sobre emendas parlamentares no STF, será responsável por decidir sobre as medidas requeridas pelas entidades, que incluem acionar a Polícia Federal e órgãos ambientais para avaliar os riscos do uso de maquinário público em atividades de desmatamento ilegal.
