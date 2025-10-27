Geral
Bebê que “ressuscitou” após ser declarado morto não resiste e falece na UTI de hospital
O recém-nascido José Pedro que havia surpreendido ao voltar a apresentar sinais vitais após ter sido declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, faleceu às 23:15 deste domingo, 26, na UTI do Hospital da criança, em Rio Branco. A informação foi confirmada por profissionais da unidade de saúde.
O bebê, que nasceu prematuro com apenas 24 semanas de gestação, estava internado na UTI Neonatal desde a manhã do sábado, 25, recebendo cuidados intensivos de uma equipe multiprofissional. Apesar dos esforços médicos, o quadro clínico se agravou durante a madrugada.
Mais cedo, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) havia informado que o estado do recém-nascido era considerado grave, porém estável, e que ele estava intubado, em ventilação mecânica, com melhora gradativa da respiração
O bebê havia conseguido uma vaga em uma UTI Neonatal do Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, para onde o bebê seria transferido assim que tivesse condições clínicas.
A transferência, no entanto, não chegou a ser realizada. O bebê faleceu antes que o transporte pudesse ocorrer.
Em nota, a Sesacre informou que José Pedro faleceu em decorrência de um quadro de choque séptico e sepse neonatal.
Em ação conjunta, acusado de homicídios em Assis Brasil é preso em Sena Madureira
Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), juntamente com agentes da Polícia Civil (PCAC), conseguiram prender, na manhã deste domingo, 26, em Sena Madureira, um homem de 23 anos, acusado de envolvimento em dois homicídios e em uma tentativa de homicídio, crimes ocorridos em Assis Brasil.
Informados de que o suspeito, provável integrante de uma organização criminosa, estaria se escondendo no município de Sena Madureira, e que havia um mandado de prisão contra ele, a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, realizou uma operação no intuito de localizá-lo e prendê-lo. Ao chegar ao endereço indicado, avistaram o suspeito no momento em que cortava o cabelo na parte externa de um apartamento. Realizada a consulta nominal e constatado o mandado de prisão preventiva em seu desfavor, foi realizada a prisão.
Segundo as informações levantadas, o homem teria envolvimento em dois homicídios (um ocorrido em 21 de agosto e outro no dia 08 de outubro deste ano), bem como numa tentativa de homicídio a um indígena de 15 anos, no dia 03 de outubro, todos em Assis Brasil. O acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para que fossem tomadas as providências cabíveis.
E-commerce avança e empurra Correios para fora do centro da logística nacional
Casos como o da Shein, que migrou suas operações de entrega e troca dos Correios para a Jadlog, tornaram-se recorrentes
Sob pressão da transformação digital e do avanço de gigantes do e-commerce, os Correios enfrentam a mais grave crise financeira de sua história. Para tentar reverter o quadro, o governo federal prepara um pacote de reestruturação que inclui a criação de um fundo imobiliário com potencial de transformar R$ 5,5 bilhões em imóveis da estatal em ativos negociáveis. No modelo sale and leaseback, os imóveis serão vendidos ao fundo, mas continuarão sendo utilizados pela empresa mediante pagamento de aluguel. As cotas serão ofertadas no mercado financeiro, permitindo a captação de recursos junto a investidores privados e institucionais, com o objetivo de gerar liquidez sem comprometer as operações da estatal.
Paralelamente, está em negociação um empréstimo emergencial de R$ 20 bilhões, com aval do Tesouro Nacional, destinado à modernização da estrutura, corte de despesas e incentivo à adesão a programas de desligamento voluntário.
A estatal registrou prejuízo de R$ 4,4 bilhões no primeiro semestre de 2025 — o pior resultado em quase uma década, superior à soma de todos os déficits acumulados desde 2016. Parte expressiva da perda é atribuída ao avanço das plataformas de e-commerce, que passaram a operar com redes logísticas próprias, reduzindo a dependência dos Correios.
O cenário se agravou com a aplicação da chamada “taxa das blusinhas” e a posterior autorização para que empresas privadas realizassem entregas de produtos internacionais de pequeno valor — mercado até então dominado pelos Correios. A medida resultou em perda estimada de R$ 2,2 bilhões anuais para a estatal. Casos como o da Shein, que migrou suas operações de entrega e troca para a Jadlog, tornaram-se recorrentes.
A crescente demanda por agilidade e rastreabilidade expôs a defasagem da estrutura pesada e pouco modernizada da empresa, que enfrenta dificuldades para competir em um mercado cada vez mais orientado pela eficiência logística e digitalização.
Fundada em 25 de janeiro de 1663, com a criação da Carga do Correio-Mor das Cartas do Mar no Rio de Janeiro, a empresa construiu uma trajetória como serviço público essencial. Chegou a ser considerada uma das operadoras postais mais confiáveis do mundo e é símbolo de unidade nacional, presente nos 5.570 municípios brasileiros.
O serviço postal também teve papel simbólico na história do país: em 7 de setembro de 1822, foi por meio de uma correspondência entregue por Paulo Emílio Bregaro a D. Pedro I que se consolidou o processo de independência, às margens do riacho do Ipiranga.
Nos últimos anos, porém, os Correios enfrentam sucessivas crises provocadas por decisões administrativas equivocadas, interferência política, fraudes e atrasos em investimentos estratégicos. Com mais de 10 mil unidades operacionais, a estatal precisa se reinventar para sobreviver em um ecossistema dominado por inovação tecnológica e demanda por excelência nos serviços.
Centro comercial em Goiana
O prefeito Marcílio Régio mantém tratativas com o empresário Celso Muniz — proprietário dos shoppings Boa Vista, Patteo Olinda e ETC — para a implantação de um novo centro comercial em Goiana, às margens da BR-101.
Reconhecimento jurídico
O escritório Da Fonte Advogados foi listado entre as Leading Firms do Recife pelo The Legal 500 Latin America e aparece na Leaders League 2026 pelas práticas de Corporate/Commercial e Tax.
Aeroporto do Recife
Na próxima segunda-feira, a Aena lança o Terminal Intermodal e o Plano de Desenvolvimento Imobiliário do Aeroporto Internacional do Recife.
Ecoponto para guarda-chuvas
O Plaza Shopping instalou um Ecoponto no piso E1 do Edifício Garagem para coleta de guarda-chuvas quebrados. A iniciativa é realizada em parceria com a RODA, entidade que atua com reaproveitamento criativo de materiais.
Lançamento de livro
No dia 28 de outubro, o empreendedor social Fábio Silva lança o livro ZERO, às 18h, na Casa Zero (Recife Antigo). A obra propõe um recomeço baseado em empreendedorismo e inovação social.
Agro nordestino
A Masterboi reforça sua atuação no agronegócio do Nordeste com participação confirmada na Expoagro Alagoas, no 3º Leilão Matrizes Santa Fé (PE) e na ExpoCariri 2025. A Expoagro, que celebra 75 anos, é considerada a maior vitrine do setor no Norte e Nordeste.
Lançamento do Boticário
O Boticário apresenta a nova linha Nativa Spa Orquídea Lumière, com foco em cuidados corporais. O diferencial está no ativo exclusivo da quinoa, que promete estimular a produção de colágeno em até 77%.
Marceneiro é baleado durante tiroteio em bar no Segundo Distrito de Rio Branco
Francisco Cruz, de 46 anos, foi atingido no abdômen enquanto bebia com amigos; vítima caminhou ferida até pedir ajuda
O marceneiro Francisco Cruz das Neves Ribeiro, de 46 anos, ficou ferido por um tiro após um ataque a tiros ocorrido na noite de sábado (25) no Bar do Mineiro, localizado na Rua Durval Camilo, bairro Areal, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo informações da própria vítima, Francisco bebia com amigos quando criminosos em um carro pararam em frente ao estabelecimento e atiraram diversas vezes, sem descer do veículo. Durante a correria, ele acabou sendo atingido no abdômen, com entrada do projétil pelo lado esquerdo e saída pelo direito. Nenhum outro cliente foi ferido.
Mesmo baleado, Francisco conseguiu caminhar cerca de 500 metros até a casa do irmão, Raimundo Ribeiro, que o socorreu e o levou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O marceneiro deu entrada na sala de Traumatologia, passou por exames e não corre risco de morte.
A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência, e, até o momento, a tentativa de homicídio ainda não é investigada pela Polícia Civil.
