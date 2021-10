Domingo (31) no Acre vai ser com possibilidade de chuva e tempo nublado

No domingo (31), o tempo quase não muda em todo o Acre. A umidade segue elevada e mantém as condições de chuva em todo o Estado. A previsão para a capital e demais regiões acreanas é de sol entre nuvens com céu variando de parcialmente nublado a nublado e há previsão de pancadas isoladas de chuva com trovoadas entre a tarde e à noite.