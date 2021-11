Pela 2º vez seguida, Sesacre informa que não houve registro de casos e de mortes por covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou neste domingo, 31, que não houve casos e nem novas mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 249.270 notificações de contaminação pela doença, sendo que 161.203 casos foram descartados e 17 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 86.067 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 7 seguiam internadas até o fechamento deste boletim.

Nenhuma notificação de óbito foi registrada neste domingo, 31 de outubro, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 permaneça em 1.845 em todo o estado.