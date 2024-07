Dia do Agricultor: celebramos a fé e a força que vem do campo

O Isan Rezende, celebrou neste domingo (28.07) o Dia do Agricultor, lembrando as dificuldades, as lutas e a força de homens e mulheres que dedicam suas vidas a alimentar o munpresidente do Instituto do Agronegócio (IA) e da Federação de Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso (Feagro-MT),do.

“Da pequena propriedade familiar às grandes fazendas tecnológicas, cada agricultor, seja sojicultor, cotonicultor, canavieiro, cafeicultor, suinocultor, avicultor, pecuarista, rizicultor etc contribui para a riqueza e a segurança alimentar do nosso país. E hoje, mais do que nunca, precisamos reconhecer a importância destes homens e mulheres abnegados, que fizeram com que o Brasil se tornasse o maior exportador mundial de soja, de milho, de açúcar, de café, de suco de laranja, de algodão e se formasse como uma superpotência mundial no agronegócio”.

“A agricultura é um ato de fé, de esperança e de resistência. E é com este espírito que homenageio todos os agricultores brasileiros. Ao longo de décadas, enfrentaram secas, enchentes catástróficas – como a que vimos recentemente no Rio Grande do Sul -, pragas e crises econômicas, mas nunca desistiram de cultivar a terra e produzir”.

“A paixão pelo campo, a busca pela excelência e a capacidade de se adaptar às mudanças são características marcantes dos nossos agricultores. São essas pessoas que, com suas mãos calejadas e seus corações apaixonados, garantem que a mesa de cada brasileiro esteja farta”.

“A agricultura do futuro já está sendo construída hoje. E quem está à frente dessa transformação são os nossos agricultores, que buscam constantemente soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios do campo. A adoção de tecnologias como a agricultura de precisão, a biotecnologia e a energia renovável está tornando a produção agrícola mais eficiente, mais produtiva e mais respeitosa com o meio ambiente. E é com grande satisfação que vemos o Brasil se destacar nesse cenário, sendo referência mundial em produção de alimentos”.

“Portanto, neste dia especial, não podíamos deixar de celebrar a força do agronegócio brasileiro e agradecer a todos os agricultores que contribuem para o futuro de nosso País”, concluiu Isan Rezende.

Fonte: Pensar Agro