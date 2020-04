Dez municípios acreanos fazem aniversário nesta terça-feira (28). As cidades que comemoram mais um ano de emancipação foram criadas a partir da Lei Estadual nº 1.028, de 28/04/1992, pelo então governador Edmundo Pinto.

____________

Os municípios de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa e Epitaciolândia completam 28 anos de autonomia.

____________

A Prefeitura de Jordão no interior do Acre cancelou a realização de eventos festivos que estavam programados em função da pandemia do coronavírus. A medida foi anunciada pelo prefeito Élson Farias do (PCdoB).

O evento teria o show nacional do cantor Frank Aguiar e do cantor gospel Gerson Rufino, além de atrações locais.

Já o prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores (PP), juntamente com alguns secretários e convidados, realizou na manhã desta terça-feira, dia 28, o aniversário de emancipação política que completa os 28 anos.

Com apoio do Corpo de Bombeiros, uma singela alvorada foi realizada pelas ruas da cidade, levando mensagem sobre o dia aos munícipes. Pouco depois, no Marcado Municipal, o prefeito e alguns secretários, realizou uma entrega simbólica de equipamentos e veículos no valor de aproximadamente R$ 2 milhões de reais, provenientes de várias emendas parlamentares.

Comentários