O secretário de Educação de Rio Branco, Moisés Diniz, escreveu em sua página social no Facebook o que motivou ele trocar o PCdoB pelo Progressistas, do governador Gladson Cameli. Para o ex-líder do governador Binho (PT), a alma leve do atual chefe do Palácio Rio Branco fez com que ele viesse se aproximar de Cameli.

Moisés destaca que durante 28 anos, Gladson Cameli foi o primeiro governador a sancionar um projeto político de grande relevância de um deputado da oposição. O projeto em questão é de autoria do deputado Edvaldo Magalhães que suspende o empréstimo consignado do funcionalismo público estadual durante três meses, ou durante o estado calamidade causado pelo Covid-19.

Veja nota do ex-deputado;

FOI ESSA NOVIDADE QUE ME FEZ MUDAR

O governador Gladsom Cameli (PP) sancionou projeto de lei do deputado Edvaldo Magalhaes (PCdoB), que suspende por três meses a cobrança de empréstimos consignados.

Edvaldo Magalhães foi 8 anos líder de governo e 4 anos presidente da Aleac nos governos petistas.

Edvaldo Magalhães é um parlamentar atuante e experiente. Na verdade, hoje, funciona como um líder da oposição.

É aqui que reside o diferencial de Gladsom Cameli. É a primeira vez, em 28 anos, que um governador sanciona um projeto de lei importante de um líder da oposição.

Esse é o destaque: a capacidade de agir como estadista do atual governador do Acre.

Foi esse oxigênio que me fez aproximar do projeto político liderado por Gladsom Cameli, sua alma política leve, a sua capacidade de olhar para os interesses da população acima das disputas partidárias, esse espaço novo que estamos respirando, sem metano, sem truculência contra adversários, sem processos judiciais contra jornalistas, respeito aos aliados leais, diálogo aberto e direto com a população, sem intermediários, sem plástica.

Gladsom Cameli recebeu Edvaldo Magalhães no gabinete e sancionou o seu projeto, que faz bem ao Acre: tanto o projeto do deputado, como o gesto do governador.

