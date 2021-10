Detran faz campanha para incentivar motoristas à utilização da Carteira Digital de Trânsito

Desde o último domingo, 3, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) ampliou a divulgação das vantagens de se utilizar a Carteira Digital de Trânsito (CDT), por meio de sites de notícias, outdoors, rádios e TVs. A ideia é que mais acreanos compreendam as vantagens de se ter, no celular, um aplicativo que concentra tanto a carteira de habilitação, como o documento de veículos que estejam no nome do condutor, além de outros serviços.

“O aplicativo CDT é uma forma segura de ter os documentos sempre à mão, é uma versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e tem o mesmo valor jurídico da impressa, que continua sendo emitida aos condutores pelo Detran/AC”, explica a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.

Outra vantagem é poder compartilhar o documento digital do veículo com as outras pessoas que o utilizam, além do acesso a informações de infrações e a possibilidade de pagar multas de trânsito com desconto dentro do programa.

Vale lembrar que só poderá acessar a CNH Digital quem já tem o QR-Code presente no verso do documento físico.

Confira o passo a passo para obter o documento:

1 – Instale o aplicativo CDT – Carteira Digital de Trânsito no seu smartphone

2 – Realize o cadastro de usuário:

– Uma vez instalado o aplicativo, abra e selecione: “Entrar com gov.br”;

– Na tela seguinte informe o CPF e selecione “Próxima”;

– Na próxima tela deverá ser informada a senha do usuário. Caso o usuário não possua conta no gov.br, deverá criar uma conta. Após criar a conta, deve retornar ao aplicativo e clicar em “Entrar com gov.br”.

3 – Baixe a CNH digital

Após o login, selecionar a opção “Habilitação”, em seguida selecionar “Toque aqui para adicionar a sua CNH”;

Não estando habilitado, o usuário deve optar por um módulo de autenticação. São eles: Validação pelo celular (Validação Facial); Certificado Digital (Portal de Serviços Denatran); Sem certificado digital (Validação de balcão do Detran);

Ao escolher a validação facial o usuário deverá:

– Informar o CEP à época da emissão da CNH física;

– Efetuar a leitura do QR Code;

– Realizar a Validação Facial, atendendo às solicitações do aplicativo;

– Ao fim da validação facial, informar o número do telefone;

– Pronto! Está disponibilizada a CNH digital em seu smartphone.