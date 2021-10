Polícia Civil prende homem por tentativa de feminicídio em Rio Branco

Ascom/Polícia Civil do Acre

A Polícia Civil por meio da Delegacia Especoalizada de Atendimento a Mulher (DEAM) prendeu, na tarde desta terça-feira (05), E.P.O, de 45 anos, suspeito de tentar matar a namorada com golpes de terçado. Ele foi capturado no Ramal do Brás, BR-364, 124 km, em Rio Branco-AC.

Na ocasião do crime, o investigado, após agredir a vítima com socos em seu rosto e tentar golpeá-la com um terçado, somente parou as agressões depois de ser contido pela vítima e por sua cunhada.

Diante da gravidade da situação, a delegada Carla Fabíola representou pela sua prisão preventiva, a qual foi deferida pelo juízo.

Após atacar a vítima, E.P.O passou a se esconder pelo ramal.

A equipe de investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) foi até o local e conseguiu capturá-lo.

Ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e em seguida colocado à disposição da justiça.