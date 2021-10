Fotógrafo do governo conquista espaço no livro O Melhor do Fotojornalismo Brasileiro

O repórter fotográfico do governo do Estado do Acre, pela Secretaria de Comunicação (Secom), Odair Leal, celebra este ano uma importante conquista, a seleção para a edição 2021 do livro O Melhor do Fotojornalismo Brasileiro, lançado anualmente pela Editora Europa.

Odair já teve seu trabalho reconhecido nas edições de 2013 e 2015 da mesma publicação. Desta vez, para a edição de 2021, foi selecionada duas de suas fotos que mostram refugiados haitianos em uma escola de Assis Brasil, localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, palco de fluxos migratórios constantes e impactantes para a região já há anos.

“Pra mim é motivo de muito orgulho participar por três vezes dessa seleção. Tenho uma boa trajetória no fotojornalismo, passei por muitos veículos e a sensação de ter um reconhecimento grande é imensurável. Também tenho dois livros publicados e levar a informação pela imagem é um trabalho do qual nunca me cansarei”, conta o fotógrafo.

As fotos selecionadas ilustraram a matéria “Saúde traça medidas para evitar contaminação entre mais de 240 imigrantes na fronteira com o Peru”, publicada na Agência de Notícias do Acre em março de 2020, foi escrita pelo repórter Resley Saab.

A edição 2021 do livro “O melhor do fotojornalismo brasileiro” reúne os 44 melhores repórteres fotográficos do Brasil, entre profissionais que atuam no setor de revistas, jornais, portais e agências de notícias e outros, distribuídos por todas as regiões do país.

Trajetória

Nascido em Rio Branco, Odair Leal possui uma trajetória destacada no fotojornalismo, atuando inicialmente no jornal A Semana e conquistando outros espaços regionais, até colaborar com grandes veículos nacionais e internacionais como as agências Reuters AFPTV, WWF/Brasil, revista Veja, UOL, Estadão, Folha de São Paulo e Folhapress, além de ter conquistado prêmios na área, como o José Chalub Leite de 2006, Ministério Público do Acre 2012 e Embratel/Regional 2012.