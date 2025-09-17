Geral
Detran/AC divulga lista de selecionados para CNH Social Rural 2025
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou nesta quarta-feira, 17, a Portaria nº 888/2025, que apresenta a lista dos selecionados para o Programa CNH Social, modalidade CNH Rural, referente ao exercício de 2025.
De acordo com a presidente do órgão, Taynara Martins Barbosa, os candidatos contemplados terão 10 dias úteis a partir da publicação para realizar a matrícula. O procedimento deve ser feito presencialmente no Detran, em Rio Branco, nas Ciretrans do interior ou, em localidades sem unidades, por e-mail.
Para efetivar a inscrição, o selecionado deve apresentar documentos originais e cópias de CPF, identidade válida, comprovante de endereço e comprovante de matrícula online (Passaporte CNH Social). Quem não cumprir o prazo será desclassificado, e as vagas passarão a ser suplentes.
A portaria também estabelece prazos para todas as etapas do processo, que vão desde exames médicos e toxicológicos até aulas teóricas, práticas e exames finais de direção. O descumprimento dos prazos sem justificativa aceita pela comissão do programa também resulta em perda do benefício.
O CNH Social foi instituído pela Lei nº 3.878/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 11.183/2023, com o objetivo de oferecer gratuitamente a formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores a pessoas de baixa renda, especialmente da zona rural.
Clique para acessar o Convocacao-CNH-Social-Rural.pdf
Rio Branco recebe o Aconcarf Itinerante para debater Reforma Tributária
A capital acreana será sede, na próxima segunda-feira, dia 22 de setembro, de uma das etapas do Aconcarf Itinerante, evento promovido pela Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes (ACONCARF). A iniciativa pretende ampliar o debate sobre as principais questões tributárias do país e, nesta edição, coloca a Reforma Tributária — já aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Governo Federal — no centro da discussão.
O encontro é aberto a advogados, contadores, empresários, administradores, estudantes e ao público em geral, que terão a oportunidade de acompanhar cinco palestras ministradas por especialistas locais e nacionais. A programação começa às 17h, no auditório da Fecomércio, localizado na avenida Getúlio Vargas, 2.473, bairro Bosque.
Além da ACONCARF, a realização conta com a parceria da Associação Acreana de Advogados (ASAD) e da Associação Mulheres no Tributário, o que reforça o caráter plural e técnico da iniciativa.
Para a advogada tributarista Sheila de Paula, uma das organizadoras do evento em Rio Branco, o Aconcarf Itinerante é uma oportunidade única para aproximar a população de um tema que impacta diretamente o dia a dia de todos. “A Reforma Tributária não é apenas uma pauta de especialistas ou de grandes empresas. Ela mexe com a vida do cidadão comum, com o preço dos produtos e até com a geração de empregos. Nosso objetivo é trazer informação qualificada de forma acessível, para que todos possam entender e participar desse processo de transformação do sistema tributário brasileiro”, destacou.
O Aconcarf Itinerante busca justamente esse diálogo: aproximar a discussão acadêmica e institucional da realidade dos contribuintes, incentivando a construção coletiva de soluções para o desenvolvimento econômico do país.
MPAC pede interdição imediata de presídio feminino em Cruzeiro do Sul por risco de colapso
Unidade apresenta falhas estruturais graves; detentas podem ser transferidas para outros presídios ou usar tornozeleira eletrônica
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) ingressou com ação civil pública contra o Estado do Acre e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) para exigir a interdição imediata da Penitenciária Feminina Guimarães Lima, em Cruzeiro do Sul. Laudos técnicos apontaram falhas graves na estrutura, com risco concreto de colapso da edificação.
Diante da medida, o diretor da unidade, Elves Barros, afirmou que há duas alternativas em análise: a transferência das detentas para outros presídios ou a liberação com uso de tornozeleiras eletrônicas. “O mais rápido possível a gente tem que iniciar o trabalho de reestruturação do presídio feminino, uma estrutura antiga que já passou por reforma e agora precisa de nova intervenção”, disse.
A ação foi movida pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cruzeiro do Sul, após inspeções do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJAC), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Defesa Civil. O MPAC destaca que a situação compromete a vida e dignidade de internas, visitantes e servidores.
Entre os principais pedidos estão:
interdição imediata da unidade;
realocação emergencial das detentas em local adequado ou imóvel locado;
apresentação, em até 15 dias, de um plano emergencial com diagnóstico técnico, cronograma e orçamento;
início, em até 12 meses, da reforma, reconstrução ou construção de nova unidade no Complexo Penitenciário do Juruá.
O MPAC também solicita a aplicação de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento, além da possibilidade de bloqueio de verbas públicas para garantir a execução das medidas.
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com ônibus escolar em Senador Guiomard
Jovem de 22 anos foi parar debaixo do veículo e precisou ser transferido em estado grave para o Pronto-Socorro de Rio Branco.
Um acidente registrado na manhã desta terça-feira (16) deixou o motociclista Fernando José Moura, de 22 anos, gravemente ferido em frente à Escola Cívico-Militar Aldaci Simões da Costa, na Rua Felinto Muller, em Senador Guiomard, interior do Acre.
Segundo testemunhas, o jovem conduzia uma Honda CG 160 Start, de cor preta e placa SQQ-3B04, quando colidiu de frente com um ônibus escolar de placa QWN-4G43, que manobrava para entrar no pátio da unidade de ensino. Com o impacto, Fernando foi arremessado e acabou ficando preso embaixo do veículo.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que a vítima sofreu uma fratura exposta no joelho direito, evidenciando a gravidade dos ferimentos.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro no local, estabilizaram o paciente e o encaminharam em estado grave para o Pronto-Socorro de Rio Branco.
Até o momento, não há confirmação oficial se a Polícia Militar de Trânsito esteve presente para realizar o registro da ocorrência.
