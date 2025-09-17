Rio Branco recebe o Aconcarf Itinerante para debater Reforma Tributária

A capital acreana será sede, na próxima segunda-feira, dia 22 de setembro, de uma das etapas do Aconcarf Itinerante, evento promovido pela Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes (ACONCARF). A iniciativa pretende ampliar o debate sobre as principais questões tributárias do país e, nesta edição, coloca a Reforma Tributária — já aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Governo Federal — no centro da discussão.

O encontro é aberto a advogados, contadores, empresários, administradores, estudantes e ao público em geral, que terão a oportunidade de acompanhar cinco palestras ministradas por especialistas locais e nacionais. A programação começa às 17h, no auditório da Fecomércio, localizado na avenida Getúlio Vargas, 2.473, bairro Bosque.

Além da ACONCARF, a realização conta com a parceria da Associação Acreana de Advogados (ASAD) e da Associação Mulheres no Tributário, o que reforça o caráter plural e técnico da iniciativa.

Para a advogada tributarista Sheila de Paula, uma das organizadoras do evento em Rio Branco, o Aconcarf Itinerante é uma oportunidade única para aproximar a população de um tema que impacta diretamente o dia a dia de todos. “A Reforma Tributária não é apenas uma pauta de especialistas ou de grandes empresas. Ela mexe com a vida do cidadão comum, com o preço dos produtos e até com a geração de empregos. Nosso objetivo é trazer informação qualificada de forma acessível, para que todos possam entender e participar desse processo de transformação do sistema tributário brasileiro”, destacou.

O Aconcarf Itinerante busca justamente esse diálogo: aproximar a discussão acadêmica e institucional da realidade dos contribuintes, incentivando a construção coletiva de soluções para o desenvolvimento econômico do país.

