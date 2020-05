Em pronunciamento na sessão on-line de terça-feira, 19, da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Antônio Pedro (DEM) cobrou do governo do Estado aumento no efetivo policial do município de Xapuri. De acordo com o parlamentar, o número de policiais na cidade não é o suficiente para atender a população e, consequentemente, as demandas.

“Temos um efetivo muito pequeno em Xapuri. Antigamente tínhamos mais de 50 policiais, agora temos menos da metade. E para piorar ainda mais a situação, muitos entrarão na reserva, o que vai diminuir os número de profissionais e agravar ainda mais a situação no município”, disse Antonio Pedro ao pedir ao governador Gladson Cameli que direcione alguns policiais que recentemente foram contratados pelo EStado.

“Estamos diante de um efetivo defasado, portanto, peço ao governador que olhe com carinho essa situação. O ideal seria que ele mandasse para Xapuri alguns policiais que foram a pouco convocados, em especial aqueles que já são da terra e conhecem bem as demandas. Peço a compreensão do governo do Estado, bem como do secretario de Segurança Pública”, finalizou.

