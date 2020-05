Por Archibaldo Antunes - oacreagora

O governo do Acre resolveu suspender o processo licitatório de contratação de empresa para a execução das obras do Contorno Rodoviário de Brasileia e da ponte sobre o Rio Acre. A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira (20) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo a publicação, a medida suspensiva visa atender “as necessidades do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), na Regional do Alto Acre”.

A reportagem tentou, até a publicação desta matéria, contato com a assessoria de imprensa do Deracre, mas não obteve resposta.

