Prefeito Tião Flores realizou mais uma reunião de urgência com R=representantes de Sindicatos para tomar medidas mais rígidas, afim de evitar a proliferação do novo coronavírus, uma vez que o município de Epitaciolândia já registra 15 casos confirmados até o presente momento.

Preocupado com o rápido crescimento, prefeito Tião Flores pediu o apoio de cada trabalhador que exerce a função de transportar pessoas pois a situação é considerada crítica. ‘’Precisamos Evitar a proliferação do vírus, juntos poderemos fazer a diferença’’, disse o gestor.

‘’Sabemos que os taxistas, estão mais em evidência e pode aumentar o risco de contaminação, mas, não se pode deixar passar desapercebido os aplicativos de transporte e inúmeros grupos de carona no WhatsApp, que mesmo em meio a pandemia, não pararam pondo em risco ainda mais toda a população”, destacou o vereador Dino.

Após o pronunciamento do vereador Dino, ficou acordado será realizado uma nova reunião com todos os representantes de aplicativos de transportes do Município e região, para tomada de novas medidas afim de evitar a proliferação e contaminação do vírus.

Todos presentes na reunião estiveram de acordo com as novas medidas, mesmo preocupados com a situação financeira no geral, tendo como prioridade no momento, cuidar para que o vírus não se prolifere ainda mais, pois o objetivo é a vida.

Todas as novas medidas entraram em vigor após a publicação do novo decreto.

Estiveram presentes na reunião, prefeito Tião Flores, representante dos sindicatos de taxistas, mototaxistas, comerciantes e equipe da secretaria de Saúde e vereadores.

