Na tarde dessa quarta-feira (09), a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) ocupou a Tribuna da Câmara dos Deputados para se pronunciar contra o aumento na tarifa de energia elétrica no Acre, autorizado pela ANEEL.

A parlamentar tucana informou que, em na 46ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEEL, ocorrida na manhã da terça-feira, dia 08/12, foi autorizado o aumento médio de quase 3%, enquanto Rondônia teve um decréscimo nos valores de sua tarifa.

“Hoje o Acre foi surpreendido com um aumento de 3,42% para os consumidores de alta tensão e 2,86% para os consumidores de baixa tensão. Enquanto isso, nosso vizinho, o Estado de Rondônia, foi premiado com uma redução, justa, de – 11,29%. Segundo a diretoria da Aneel, a redução na tarifa de Rondônia foi possibilitada por causa da conta covid, empréstimo criado para o setor por causa do impacto da pandemia, e da MP do setor elétrico (medida provisória 998), assinada em setembro com o objetivo de reduzir a conta de luz nos Estados da região Norte. A minha pergunta é: Será que o Acre não faz mais parte da Região Norte?”, enfatizou a parlamentar.

Mara Rocha aproveitou o ensejo para solicitar o apoio do plenário da Câmara para a instalação da CPI da ANEEL: “Essa CPI foi pedida pelo Deputado Leo Moraes, em dezembro de 2019 e até agora não foi instalada. É preciso investigar a cumplicidade da Agência com as empresas distribuidoras de energia. Precisamos garantir que a ANEEL cumpra seu papel institucional e pare de cumprir o papel de advogada da Energisa”, finalizou.

