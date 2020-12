O publicitário Rodrigo Pires, da PWS Publicidade que atua no Acre, usou seu Instagram para tecer críticas contra a bancada federal do Acre, por não lutar para segurar o aumento da tarifa da energia elétrica no Estado.

Rodrigo mostra que a bancada federal do estado vizinho de Rondônia, ‘brigou’ para que houvesse diminuição de 11,29%. A redução foi aprovada nesta terça-feira (8) pela diretoria do órgão e começa a valer a partir do dia 13 deste mês, vigorando pelos próximos 12 meses.

Já no estado do Acre, a Aneel aprovou um reajuste de 2,95% que já entra em vigor a partir do dia 13, próximo domingo. O empresário destaca que esse aumento acontece após a empresa ter diminuído no estado de Rondônia, como forma de compensação pela perca.

Rodrigo destaca que, a bancada do Acre não esteve atenta aos reajustes que a Energisa vem aplicando no Estado do Acre. No site Poder360, mostra que a empresa tenta se justificar com investimentos após a aquisição da Eletrobrás em 2018.

A situação da Energisa Acre é similar à da companhia de Rondônia. Ambas foram compradas da Eletrobras em 2018. Pelas regras firmadas na ocasião, os grupos que adquiriram ativos da estatal poderiam pedir a revisão da tarifa antecipada –como contrapartida pelos investimentos necessários– desde que esta substituísse o reajuste anual.

Em 2019, no entanto, a agência reguladora negou os pedidos de revisão antecipada de ambas. Considerou, naquele momento, que os laudos apresentados eram inconsistentes. Na ocasião, congressistas pressionaram contra a revisão. Leia mais aqui.

O diretor afirmou que o aumento seria de 4,87% não fossem os efeitos da conta covid, empréstimo criado para o setor por causa do impacto da pandemia, e da MP do setor elétrico (medida provisória 998), assinada em setembro com o objetivo de reduzir a conta de luz nos Estados da região Norte. As duas medidas contribuíram para a redução em Rondônia.

Eis a evolução da tarifa no Estado:

