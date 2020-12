O deputado federal Alan Rick (DEM) se posicionou contrário ao aumento concedido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) na tarifa de energia do Acre. O reajuste foi 2,95%. Nesse sentido, Alan Rick cobrou da agência reguladora, em discurso na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (9), os critérios que a levou permitir tal reajuste.

“Ora, foi exatamente para reduzir o peso da conta de luz neste período de pandemia que foi criada a Conta-Covid em junho e a Medida Provisória 998/2020 que entrou em vigor em setembro. A ANEEL e a própria Energisa têm a obrigação de informar ao consumidor os critérios desse novo reajuste”, e acrescentou: “causa indignação que em Rondônia houve redução na tarifa de 11,29%. Já acionamos a ANEEL e cobramos uma resposta ao consumidor acreano”, disse o parlamentar.

Alan Rick reforçou que é preciso entender “por que muitas vezes a agência, que deveria estar do lado do consumidor está do lado das distribuidoras. Ora, nós sabemos que a MP tem um objetivo: redução dos impactos das contas de energia para o cidadão”.

