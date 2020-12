Finalmente, depois de quase 1 mês, o Acre conseguiu neste sábado (19) sair do nível “subindo” no número de novas mortes por coronavírus para “estabilidade”.

A informação é do consórcio nacional de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Com o estado, que pontou 11% de aumento, outras seis unidades também progrediram: ES, AM, RR, TO, PE, PI.

Em 17 estados e no Distrito Federal o número segue subindo. PR, RS, SC, MG, RJ, SP, DF, GO, MS, MT, PA, RO, AL, BA, CE, PB, RN e SE registraram aumento significativo no índice de óbitos pela doença.

Apenas o Maranhão está em queda. O Amapá não divulgou os dados até as 20h.

A comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

