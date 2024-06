DENARC/PCAC desarticula rede de tráfico de drogas no Acre e prende quatro pessoas

Superando as expectativas e com um público de cerca de 30 mil pessoas, de acordo com dados divulgados pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), a abertura oficial do 1º Festival da Macaxeira foi um sucesso. Com o objetivo de valorizar e fomentar a cultura da mandioca, além de incentivar o plantio do tubérculo e apresentar ao público as mais diversas variedades de produtos produzidos à base da raiz, a festa movimentou a região central da capital acreana na noite de quarta-feira (26).

Na ocasião, o prefeito de Rio Branco afirmou que o evento já estava um sucesso, classificando-o como a vitrine do setor produtivo da capital acreana, além de ressaltar a segurança disponibilizada para o Festival.

“O Festival da Macaxeira já é um grande evento, onde as pessoas vão poder ver aqui a vitrine da nossa zona rural. Eu tenho certeza absoluta que o trabalho aqui vai ser lindo, não teremos problema, porque nós teremos aqui nada menos que 70 a 100 policiais militares toda noite, mais o pessoal nosso da segurança privada. Tenho certeza, pode vir pra nossa festa, que vai ser uma festa super segura. Nós fizemos uma parceria com a Acisa no valor de um milhão e duzentos mil reais para cobrir todas as despesas, o que eu acho que é muito bom, que o nosso povo de Rio Branco merece. Um valor desse para a Prefeitura Rio Branco não tem nenhum problema, porque eu tenho certeza que ele reverte em muito mais para a sociedade e para aqueles que vêm trabalhar e tirar o seu sustento aqui da festa.”

Para abrilhantar a festa, o cantor sertanejo, Felipe Araújo foi a atração principal do evento levando o público a cantar seus novos e antigos sucessos. O artista disse estar muito feliz e orgulhoso por abrir o 1º Festival da Macaxeira com seu show.

“Para mim é motivo de muito orgulho, Rio Branco é uma cidade que eu amo demais, já acompanho, já venho a Rio Branco há muitos anos, acho que primeira vez que eu vim aqui eu tinha dupla sertaneja ainda, há muito tempo atrás, eu era um moleque, tinha 16 anos de idade, E hoje estar aqui no primeiro Festival da Macaxeira, no primeiro dia abrindo essa festa, é motivo de muito orgulho, acho que o nome vai ficar marcado nesse festival. E eu espero voltar todos os anos, se Deus quiser.”

Responsável pela pasta que cuida do setor produtivo de Rio Branco, Eracides Caetano, Secretário Municipal de Agricultura (Seagro) foi assertivo ao dizer que o Festival da Macaxeira veio para ficar.

“Esse é primeiro festival e eu tenho certeza que vai ficar para muitos e muitos anos. Só tínhamos a Feira do Peixe, que está na 13ª edição e agora a gente tem aí o Festival da Macaxeira. Isso aí é para mostrar o trabalho do nosso produtor, que tem já três anos que trabalhamos com eles, dando incentivo. A prefeitura tem preparado a terra, adubado, aplicado calcário, feito análise de solo, transportado a produção deles, tudo a custo zero. Essa é uma determinação do nosso prefeito. Desde que a gente chegou aqui em Rio Branco, a gente faz esse trabalho aí com os produtores de toda a região do município.”

O presidente da Acisa, empresário Marcelo Moura, revelou que a expectativa para o Festival da Macaxeira era a melhor possível afirmando ainda que todos os envolvidos na realização da festa estavam muito comprometidos.

“A gente tá muito comprometido, é um festival feito com muito capricho, com muito zelo, em alusão a todo o trabalho que a comunidade rural faz de subsistência, de plantio, de industrialização da macaxeira como um produto essencial aos acreanos. A gente fica muito feliz em homenagear as famílias que ficam no entorno rural de Rio Branco, mas de todo o Acre também. É o primeiro festival, eu espero que dê tudo certo, agradeço a todos os fornecedores, colaboradores, as pessoas que ajudaram, a Prefeitura principalmente, que fez isso acontecer, o pessoal da Acisa, que ajudou demais também na realização deste primeiro festival, e, com certeza, vocês vão ver que a população vai ficar muito feliz com isso”.

Representando o governo do Acre, a vice-governadora Mailza Assis, participou da abertura oficial da festa e teceu elogios aos organizadores asseverando que a iniciativa é a valorização da cultura acreana e do homem do campo.

É a valorização da nossa cultura. Uma coisa nova, um produto que o nosso estado consome tanto, que tem tantos derivados especiais como a nossa farinha, é de certa forma uma exposição com grande valor que fomenta a nossa economia e também traz o lazer, a diversão para a nossa população, e o Estado precisa dar esse suporte agora em parceria com o prefeito Bocalom, unindo forças para fazer o bem para a nossa população.”

Após a abertura oficial, o público pode prestigiar a escolha da Rainha da Produção. Quatorze candidatas disputaram o título que foi vencido pela microempresária Hilary Katryne, de 19 anos, que comemorou bastante. Emocionada, a Rainha da Produção revelou que gastou mais de R$ 4 mil na produção de roupa para sua apresentação.

“É um sentimento de muita emoção. Em meio de tantas meninas que se dedicaram para esse concurso é um desafio realmente, mas graças a Deus deu tudo certo. Orei muito, pedi para Deus e graças a Deus deu tudo certo. O investimento é muito alto para participar desses concursos. É um valor bem alto. Também tem que fazer show pirotécnico, tem que investir em mídia. É muita coisa, gente. O valor chega a mais ou menos R$ 4 mil com toda a produção.”

