Homem em situação de rua é morto pela PM após tentar esfaquear policial em Rio Branco

A noite desta sexta-feira, 2, foi marcada por celebração e integração em Epitaciolândia, com a presença do governador Gladson Camelí na segunda noite da 12ª edição do Circuito Country. O evento, promovido pela prefeitura com apoio do governo do Estado, já é uma das maiores festividades do Acre, ao lado das tradicionais Expoacres, e reúne milhares de pessoas em uma programação diversificada, que movimenta a cultura, o turismo e a economia regional.

Com um clima de festa e reconhecimento à história do município, o governador destacou a importância da parceria entre Estado e prefeituras para a realização de eventos que impactam diretamente a população.

“Eventos como esse geram oportunidades, movimentam a economia e mostram a força das nossas cidades. É com união — governo do Estado, prefeituras e bancada federal — que vamos vencendo os desafios e construindo um Acre melhor para todos. Parabéns ao prefeito Sérgio, que tem feito um trabalho grandioso”, afirmou Camelí.

Uma grande noite

A programação da noite contou com a abertura oficial do rodeio, desfile das rainhas eleitas, apresentações de DJs e o show da cantora Luma Danttas. A movimentação já se reflete no comércio local e na rede hoteleira de Epitaciolândia e Brasileia, que opera com ocupação total, demonstrando o impacto econômico positivo da festividade.

O prefeito Sérgio Lopes, anfitrião do evento, celebrou o sucesso do Circuito Country 2025 e a parceria com o governo do Estado.

“É uma festa grandiosa. Graças ao apoio do Estado e de nossos parlamentares, conseguimos oferecer uma estrutura ainda melhor. Comemoramos 33 anos de emancipação política com conquistas importantes, como o segundo melhor Ideb do Acre e um dos melhores índices de qualidade de vida da região Norte”, destacou o prefeito.

Epitaciolândia, fundada em 1992, é um município estratégico na fronteira com a Bolívia, marcado por uma história de resistência e desenvolvimento. A cidade se destaca pela forte atividade comercial com Cobija, pela agricultura familiar e, mais recentemente, pelo papel de polo universitário, com milhares de jovens brasileiros cursando medicina na Bolívia. O Circuito Country reflete essa vocação transfronteiriça, com participação expressiva da população boliviana entre os mais de 40 expositores presentes na feira.

As comemorações seguem neste sábado, 3, com a tradicional cavalgada pelas ruas da cidade, rodeio e o aguardado show da cantora Marília Tavares. Também se apresentaram a Banda Rabo de Vaca e DJs locais, em uma festa que promete ir todas as noites até a madrugada e consolidar mais uma edição de sucesso do evento que já faz parte do calendário cultural acreano.

