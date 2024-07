Criciúma vence o Cruzeiro pela 14ª rodada do Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (03.07), o Campeonato Brasileiro continuou com a 14ª rodada, onde o Cruzeiro enfrentou o Criciúma no Estádio Heriberto Hulse. Em uma partida disputada, o time catarinense saiu vitorioso por 1 a 0, com gol de Bolasie, frustrando as ambições do Cruzeiro de entrar no G6 da Série A.

Primeira etapa

O jogo começou com intensidade e logo no primeiro minuto, Arthur Gomes, do Cruzeiro, conduziu em velocidade e invadiu a grande área, mas finalizou mal, mandando a bola para fora. Aos seis minutos, a Raposa teve outra grande chance de abrir o placar. Matheus Pereira encontrou Arthur Gomes na área, mas o chute foi bloqueado pela defesa do Criciúma.

O Criciúma respondeu aos 10 minutos com uma jogada individual de Bolasie, que limpou a marcação e chutou forte, obrigando o goleiro Anderson a fazer uma grande defesa. Aos 16 minutos, o Cruzeiro quase marcou quando Matheus Pereira cobrou uma falta na área e a zaga do Criciúma rebateu mal. A bola sobrou para Zé Ivaldo, que chutou, mas o goleiro Gustavo fez a defesa.

O Cruzeiro continuou pressionando e aos 36 minutos, Romero arriscou um chute de fora da área, mas Gustavo defendeu com tranquilidade. Aos 44 minutos, Lucas Silva teve uma boa chance, mas seu chute rasteiro foi novamente defendido por Gustavo.

Segunda etapa

O placar foi inaugurado pelo Criciúma logo no primeiro minuto do segundo tempo. Marcelo Hermes cruzou a bola na área e, após um bate e rebate, Claudinho finalizou cruzado. Bolasie, bem posicionado na segunda trave, completou para o fundo das redes, colocando o time catarinense na frente.

Aos 21 minutos, o Cruzeiro voltou a ameaçar. Gabriel Veron fez um bom passe para Barreal, que invadiu a área e chutou, mas Gustavo espalmou para escanteio. Aos 31 minutos, a Raposa teve uma oportunidade de ouro para empatar. Robert lançou Vitinho, que ficou cara a cara com Gustavo, mas chutou no travessão.

Um minuto depois, o Criciúma quase ampliou. Kaiki perdeu a bola na intermediária e Allano recuperou para o Tigre. O atacante avançou e chutou na saída de Anderson, mas o goleiro cruzeirense fez uma grande defesa.

Nos acréscimos, Allano recebeu o segundo cartão amarelo em menos de cinco minutos e foi expulso, deixando o Criciúma com um jogador a menos. Apesar da pressão final do Cruzeiro, o time catarinense conseguiu segurar o resultado e garantir os três pontos.

Classificação e próximos jogos

Com a derrota, o Cruzeiro permanece na oitava posição com 20 pontos, perdendo a chance de entrar no G6. O Criciúma, por sua vez, alcançou 16 pontos e subiu para a 12ª colocação, com dois jogos a menos.

Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Corinthians no Mineirão, neste domingo, às 16h (de Brasília). No mesmo dia, o Criciúma visita o Vitória no Barradão, às 18h30. Ambos os times buscarão a vitória para melhorar suas posições na tabela e continuar na luta por seus objetivos no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 0 CRUZEIRO

Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

Data: 03/07/2024

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

GOL: Bolasie, no 1º minuto do 2ºT (Criciúma)

Cartões amarelos: Matheusinho, aos 5′ do 2ºT; Allano, aos 44′ do 2ºT (Criciúma) / Zé Ivaldo, aos 17′ do 1ºT; João Marcelo, aos 44′ do 2ºT (Cruzeiro)

Cartão vermelho: Allano, aos 46′ do 2ºT (Criciúma)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho (Higor Meritão), Walisson, Rodrigo e Miguel Trauco; Barreto, Ronald (Fellipe Mateus), Marcelo Hermes e Matheusinho (Newton); Eder (Arthur Caíke) e Bolasie (Allano). Técnico: Cláudio Tencati

CRUZEIRO: Anderson; Palacios (Arthur Viana), Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki (Mateus Vital); Lucas Romero, Lucas Silva (Vitinho), Ramiro (Barreal) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Robert) e Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra

Fonte: Esportes