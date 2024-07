Botafogo conquista vitória contra Cuiabá e alcança vice-liderança no Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (03.07), o Botafogo saiu vitorioso contra o Cuiabá em uma partida emocionante válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na Arena Pantanal. O duelo, marcado por momentos decisivos e muita disputa, terminou com o placar de 2 a 1 para o time carioca.

Primeiro Tempo

O jogo começou de forma eletrizante para o Botafogo, que abriu o marcador logo aos quatro minutos com um gol de Kauê. A equipe de General Severiano aproveitou uma falha na defesa do Cuiabá para sair na frente. No entanto, o time da casa não se deixou abater e começou a equilibrar as ações, dominando a posse de bola e criando boas oportunidades.

A persistência do Dourado foi recompensada aos 44 minutos, quando Isidro Pitta converteu um pênalti, empatando o confronto. O pênalti foi marcado após uma revisão do VAR, que identificou uma falta dentro da área cometida pelo zagueiro do Botafogo. Com o gol, o Cuiabá foi para o intervalo com a moral elevada e a esperança de virar o jogo no segundo tempo.

Segundo Tempo

No retorno do intervalo, o jogo continuou intenso. Clayson, em um lance inacreditável, quase virou para o Cuiabá, mas a bola caprichosamente bateu na trave. O Botafogo, por sua vez, manteve a calma e buscou explorar os contra-ataques.

A partida seguiu equilibrada e morna até os 30 minutos, quando Ponte aproveitou uma oportunidade dentro da área e colocou o Botafogo de volta à frente no placar. O gol veio após uma bela jogada coletiva, que terminou com um cruzamento preciso e a finalização certeira de Ponte.

Pressão final e classificação

Com o resultado adverso, o Cuiabá se lançou ao ataque, tentando de todas as formas arrancar o empate. A equipe da casa pressionou intensamente nos minutos finais, mas não conseguiu transformar as chances em gols. A defesa do Botafogo se manteve sólida e segurou o resultado até o apito final.

A derrota deixou o Cuiabá na 15ª posição da tabela, com 13 pontos, enquanto o Botafogo alcançou a vice-liderança com 27 pontos. No entanto, essa posição ainda pode ser alterada dependendo do resultado do jogo entre Palmeiras e Grêmio, que acontece nesta quinta-feira.

Próximos desafios

O próximo desafio do Cuiabá será contra o Flamengo, em uma partida que promete ser difícil no Maracanã, no sábado (6), às 21h (horário de Brasília). Já o Botafogo retorna ao Rio de Janeiro para enfrentar o Atlético-MG, no domingo (7), às 20h30 (horário de Brasília).

A expectativa é de que ambas as equipes busquem a recuperação e a manutenção de suas posições na tabela, proporcionando mais emoções aos torcedores. A torcida do Cuiabá espera que o time consiga se reerguer após essa derrota, enquanto os botafoguenses estão confiantes em mais uma vitória para consolidar a boa fase da equipe.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 2 BOTAFOGO

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 03/07/2024

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa-MG)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC)

Cartões amarelos: Alan Empereur, André Luís, Raylan e Filipe Augusto (Cuiabá); Óscar Romero (Botafogo)

GOLS: Kauê, aos 4 minutos do primeiro tempo (Botafogo, Isidro Pitta, aos 44 minutos do primeiro tempo (Cuiabá), Mateo Ponte, aos 30 minutos do segundo tempo (Botafogo)

CUIABÁ: Walter; Bruno Alves, Marllon e Alan Empereur (Lucas Fernandes); Matheus Alexandre (Raylan), Filipe Augusto, Denilson (Fernando Sobral) e Ramon; Jonathan Cafú (Jadson), Isidro Pitta e Clayson (André Luís). Técnico:Petit

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Marçal (Cuiabano); Gregore (Tiquinho Soares), Marlon Freitas, Kauê (Danilo Barbosa) e Eduardo; Luiz Henrique (Óscar Romero) e Junior Santos (Diego Hernández). Técnico:Artur Jorge

