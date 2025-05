Cesta básica em Rio Branco sobe 1,49% em abril, com tomate liderando alta de 25,82%

Substância estava escondida em dois veículos; Ministério Público do Beni afirma que grupo enfrentará acusações por tráfico, associação criminosa e porte ilegal de armas

Uma operação da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (FELCN) resultou na apreensão de 127,5 quilos de maconha e na prisão de seis suspeitos no posto de controle Los Tajibos, na estrada Santa Cruz-Trinidad com destino a fronteira. A ação, realizada no último dia 10 de maio, também confiscou dois veículos e uma arma com munições.

Droga estava escondida em caminhonete e carro

Segundo o Ministério Público do Beni, a maconha estava distribuída em seis sacos de juta, encontrados dentro de uma caminhonete vermelha e um veículo modelo Noah branco. Os seis homens detidos – identificados como Diego I. B., Carmelo F. M., Felix D.S.Q., Luis F.M.M., Amet R. A.D. e Exequiel I.V. – aguardam acusações formais por tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de armas.

A procuradora especializada Marcelina Coca detalhou que a arma e as munições foram localizadas na caminhonete, enquanto a droga estava no carro branco. O ministro público Gerardo Balderas Arteaga destacou a importância da operação, afirmando que o material apreendido já foi submetido à perícia.

A investigação segue em andamento para apurar possíveis ligações do grupo com outras rotas do narcotráfico na região.

