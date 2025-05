Tuna Luso bate o Manaus e volta à liderança do grupo A1

A Tuna Luso bateu o Manaus por 3 a 0 neste domingo, 11, no estádio do Souza, em Belém, no Pará, e voltou à liderança do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D com 9 pontos. Jayme (2) e Ronaldy marcaram os gols da Águia Guerreira.

Empate em Manaus

Manauara e Águia de Marabá fizeram um jogo muito movimentado neste domingo, 11, no estádio Ismael Benigno (Colina), em Manaus, no Amazonas, mas não saíram do 0 a 0.

Fecha na quarta

A 4ª rodada do grupo A1 do Brasileiro da Série D será fechada na próxima quarta, 14, no estádio Zerão, em Macapá, no Amapá, com duelo entre Trem e Humaitá.

Classificação do grupo A1

1º Tuna Luso/PA 9 Pts

2º Manauara/AM 8 Pts

3º Águia de Marabá/PA 8 Pts

4º Independência/AC 7 Pts

5º Manaus/AM 5 Pts

6º Trem/AP 2 Pts

7º GAS/RR 1 Pt

8º Humaitá/AC 0 Pt

