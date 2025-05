Sema divulga resultado preliminar de testes físicos e práticos de brigadistas

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Acre (Sema) publicou nesta segunda-feira, 10, o resultado preliminar do Teste de Aptidão Física (TAF) e do Teste de Habilidades no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA) do processo seletivo simplificado para a contratação de brigadistas comunitários que atuarão em unidades de conservação estaduais.

A avaliação, realizada no último dia 7 de maio, é uma das etapas da seleção que visa reforçar as ações de prevenção e combate a queimadas e desmatamento em áreas protegidas do estado. A relação dos candidatos classificados para a próxima fase está disponível no site oficial da Sema: https://sema.ac.gov.br.

O resultado, conforme destaca a comissão responsável, é preliminar. Os candidatos que se sentirem prejudicados têm até o dia 13 de maio para interpor recurso. As contestações podem ser feitas presencialmente na sede da SEMA, em Rio Branco, ou pelo site oficial da secretaria.

