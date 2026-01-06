Criança é atropelada por motocicleta no centro de Cruzeiro do Sul

Um acidente de trânsito envolvendo uma criança foi registrado na região central de Cruzeiro do Sul na tarde da última segunda-feira (5). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a criança atravessa a via sozinha e acaba sendo atingida por uma motocicleta.

Nas imagens, a mãe da criança aparece do outro lado da avenida e se desespera ao presenciar o atropelamento, gritando e correndo em direção ao local. Ela pega a menina do chão e a segura no colo logo após a colisão.

Apesar do impacto, a criança não sofreu ferimentos graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o atendimento no local.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) também esteve presente para atender a ocorrência e realizar os procedimentos de praxe. O caso deverá ser apurado para esclarecer as circunstâncias do acidente.