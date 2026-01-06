Conecte-se conosco

Acre

Mais de 3 mil RGs prontos desde 2022 aguardam retirada no Acre; maior parte está em Rio Branco

Publicado

7 minutos atrás

em

Instituto de Identificação alerta que documentos não buscados geram custos ao Estado e dificultam acesso a serviços pela população. Nomes como Maria e José lideram lista

Para tentar reduzir o número de documentos acumulados, o órgão tem feito campanhas de chamamento e orientações à população. Foto: captada 

Cerca de 3 mil carteiras de identidade já emitidas seguem acumuladas e aguardam retirada nos postos da Organização em Centros de Atendimento (OCA) no Acre. Segundo o Instituto de Identificação da Polícia Civil, os documentos estão prontos desde 2022, mas não foram buscados pelos titulares, com a maior concentração ocorrendo em Rio Branco.

De acordo com o diretor Júnior Cesar, os nomes que mais aparecem são os que começam com as letras M e J, como Maria e José. A situação também é registrada em Cruzeiro do Sul, Xapuri, Brasiléia e Sena Madureira. “Existe todo um trabalho para confeccionar esse documento, e quando a pessoa não vem buscar, além do custo para o Estado, ela própria fica sem um documento essencial”, alertou.

A falta do RG pode impedir acesso a serviços públicos, participação em concursos, emissão da CNH e até viagens — principalmente no Mercosul, onde a identidade precisa ter menos de 10 anos de expedição. O instituto reforça a importância de que os cidadãos procurem as unidades da OCA para retirar seus documentos.

Retirar o RG já emitido?

Para retirar o RG que já está pronto NAS unidades da OCA em municípios como Cruzeiro do Sul, Xapuri, Brasiléia e Sena Madureira. o cidadão deve comparecer pessoalmente ao posto onde fez a solicitação, levando:

  • Protocolo de atendimento ou
  • Documento com CPF

A retirada é feita exclusivamente pelo titular. O atendimento ocorre na OCA das 7h30 às 13h30 de segunda a sexta-feira.

Conforme o Instituto de Identificação, o problema também é registrado em unidades da OCA em municípios como Cruzeiro do Sul, Xapuri, Brasiléia e Sena Madureira. Foto: captada 

Acre

Criança é atropelada por motocicleta no centro de Cruzeiro do Sul

Publicado

13 segundos atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente; vítima foi socorrida pelo Samu e não sofreu ferimentos graves

Um acidente de trânsito envolvendo uma criança foi registrado na região central de Cruzeiro do Sul na tarde da última segunda-feira (5). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a criança atravessa a via sozinha e acaba sendo atingida por uma motocicleta.

Nas imagens, a mãe da criança aparece do outro lado da avenida e se desespera ao presenciar o atropelamento, gritando e correndo em direção ao local. Ela pega a menina do chão e a segura no colo logo após a colisão.

Apesar do impacto, a criança não sofreu ferimentos graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o atendimento no local.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) também esteve presente para atender a ocorrência e realizar os procedimentos de praxe. O caso deverá ser apurado para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Acre

Prefeitura de Brasiléia, Xapuri e governo intensifica campanha contra dengue com recolhimento de entulhos e combate ao Aedes

Publicado

33 minutos atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Prefeituras inicia cronograma de limpeza em bairros como parte do plano municipal de enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika

Equipes da Secretaria de Obras estão percorrendo as localidades para recolher entulhos e materiais que possam acumular água, eliminando possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Foto: captada 

Diante do aumento de casos de dengue durante o período chuvoso de início de 2026, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) está reforçando a emissão do cartão de acompanhamento para pacientes com suspeita ou confirmação da doença. A ferramenta, entregue já no primeiro atendimento, tem como objetivo organizar as informações clínicas, garantir a continuidade do cuidado e auxiliar na tomada de decisão pelos profissionais de saúde.

O cartão deverá ser apresentado em todos os retornos do paciente ao longo do tratamento. Foto: Ministério da Saúde

O cartão deve ser apresentado em todas as consultas de retorno, em qualquer um dos 22 municípios acreanos, junto aos documentos pessoais e ao cartão do SUS. Com ele, as equipes conseguem acompanhar a evolução do quadro clínico, evitar falhas na comunicação entre serviços e permitir um tratamento mais preciso e seguro. A medida visa melhorar o fluxo de atendimento e a resposta à doença, que tradicionalmente tem maior incidência durante a estação chuvosa na região.

Segundo o secretário Pedro Pascoal, a ferramenta garante mais segurança, continuidade do cuidado e agilidade no tratamento. Foto: captada 

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, a iniciativa é estratégica no enfrentamento da doença. “Esse acompanhamento contínuo permite que o profissional saiba exatamente o que já foi feito desde o primeiro atendimento, garantindo mais agilidade no diagnóstico, no tratamento adequado e, principalmente, na segurança do paciente”, destacou.

A equipe de limpeza vem intensificando trabalhos que visa garantir uma melhor qualidade de vida para a população de Brasiléia, os serviços de retirada de entulhos segue durante todo o primeiro mês. Foto: captada 

Já a Prefeitura de Brasiléia, na fronteira do Acre com a Bolívia, iniciou 2026 com uma série integrada de ações de melhorias urbanas e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Por meio da Secretaria Municipal de Obras e do setor de vigilância em saúde, estão sendo realizados mutirões de limpeza, retirada de entulho, visitas domiciliares por agentes de endemias e bloqueios químicos em áreas com notificações das doenças.

Prefeitura inicia 2026 com ações integradas de limpeza urbana e controle do Aedes aegypti em todos os bairros do município. Foto: captada 

Os trabalhos, que devem se estender durante todo o mês de janeiro, visam atingir todos os bairros do município. A iniciativa faz parte do Plano de Intensificação das Ações de Combate ao Aedes aegypti e busca prevenir a formação de criadouros, melhorar a infraestrutura local e garantir maior qualidade de vida à população, especialmente no período chuvoso, quando os casos de arboviroses costumam aumentar.

A Prefeitura de Xapuri vem com o mesmo cronograma, intensificando a campanha contra a dengue nos principais bairros do município. De acordo com o cronograma divulgado, equipes da Secretaria de Obras estão percorrendo as localidades na Princesinha do Acre para recolher entulhos e materiais que possam acumular água, eliminando possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

A iniciativa faz parte do Plano de Intensificação das Ações de Combate ao Aedes aegypti, anunciado pela administração municipal. Além da limpeza urbana, a campanha prevê outras medidas integradas para reduzir a transmissão da dengue, chikungunya e zika vírus, especialmente no período chuvoso do início de 2026, quando a proliferação do mosquito tende a aumentar.

Moradores devem separar e disponibilizar entulhos e materiais inservíveis nos dias de coleta, facilitando o trabalho das equipes de limpeza e combate ao Aedes. Foto: captada 

O governo do acre, prefeituras de Brasiléia e Xapuri estão reforçando o apelo à população para que colabore com as ações de combate à dengue. Em ambos os municípios, as administrações solicitam que os moradores separem lixo, entulhos e materiais que possam acumular água e os coloquem em frente às residências nos dias programados para a coleta em cada bairro.

A medida visa facilitar o trabalho das equipes de limpeza pública e otimizar a remoção de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. A colaboração da comunidade é considerada essencial para o sucesso das campanhas de prevenção, que incluem mutirões, bloqueios químicos e visitas de agentes de endemias, especialmente no período chuvoso de início de 2026.

A administração vem pedimos a colaboração de todos os moradores e que separe o lixo e coloque em frente as residências no dia da coleta de cada bairro. Foto: captada 

Programação de mutirões de limpeza pública, retirada de entulho pela Secretaria de Obras de Xapuri, já foi divulgado pela administração municipal.

Confira:

Veja vídeo assessoria:

Acre

Bolívia proíbe celulares em escolas e anuncia calendário de matrículas para 2026

3 horas atrás

3 horas atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Novos alunos se matriculam em 19 e 20 de janeiro; quem troca de escola tem prazo em 21 e 23 de janeiro. Portaria foi publicada pelo Ministério da Educação

As inscrições começam dia 19 de janeiro, ou seja, daqui a duas semanas, e há datas definidas dependendo se são alunos novos ou antigos que confirmam a continuidade no mesmo estabelecimento. Foto: captada 

O Ministério da Educação da Bolívia publicou a Resolução Ministerial 01-2026, que estabelece as datas para as matrículas escolares do ano letivo de 2026. As inscrições começam na próxima segunda-feira (19) e seguem até 23 de janeiro, com prazos diferenciados para alunos novos e para aqueles que mudam de unidade educacional.

De acordo com a portaria, os novos alunos do primeiro ou segundo ano de inicial, fundamental e secundário, em escolas fiscais, privadas ou conveniadas, devem se matricular nos dias 19 e 20 de janeiro. Já os estudantes que trocam de escola têm prazo nos dias 21 e 23 de janeiro. A ministra da Educação, Beatriz García, confirmou que o retorno às aulas em todo o país está marcado para 2 de fevereiro.

A medida organiza o fluxo de matrículas em nível nacional e busca garantir o acesso e a continuidade dos estudos no ano letivo que se inicia.

As medidas buscam reduzir distrações, cortar custos e redirecionar o foco para atividades pedagógicas no ano letivo de 2026. Foto: captada 

A grande novidade divulgada pelo Ministério da Educação da Bolívia foi a Resolução Ministerial 01/2026, que estabelece uma série de mudanças radicais no sistema escolar do país. Entre as principais medidas está a proibição total do uso de celulares por alunos e professores dentro das unidades educacionais, em todos os níveis, incentivando em seu lugar o uso de computadores para fins pedagógicos.

A normativa também proíbe a realização de cerimônias de formatura no nível inicial e primário, permitindo apenas atos de colação de grau para o sexto ano do ensino médio. Além disso, elimina a distribuição de livros didáticos, exigindo que os professores elaborem seus próprios materiais educativos com base no currículo oficial e em bibliografia externa.

As medidas começam a valer a partir do ano letivo de 2026, que terá início em 2 de fevereiro, conforme calendário já divulgado. A resolução busca redirecionar o foco para atividades pedagógicas e reduzir distrações e custos no ambiente escolar.

Bolívia proíbe uso de celulares em escolas e acaba com formaturas no ensino infantil e fundamental. Foto: captada 

