Mais de 3 mil RGs prontos desde 2022 aguardam retirada no Acre; maior parte está em Rio Branco

Instituto de Identificação alerta que documentos não buscados geram custos ao Estado e dificultam acesso a serviços pela população. Nomes como Maria e José lideram lista

Cerca de 3 mil carteiras de identidade já emitidas seguem acumuladas e aguardam retirada nos postos da Organização em Centros de Atendimento (OCA) no Acre. Segundo o Instituto de Identificação da Polícia Civil, os documentos estão prontos desde 2022, mas não foram buscados pelos titulares, com a maior concentração ocorrendo em Rio Branco.

De acordo com o diretor Júnior Cesar, os nomes que mais aparecem são os que começam com as letras M e J, como Maria e José. A situação também é registrada em Cruzeiro do Sul, Xapuri, Brasiléia e Sena Madureira. “Existe todo um trabalho para confeccionar esse documento, e quando a pessoa não vem buscar, além do custo para o Estado, ela própria fica sem um documento essencial”, alertou.

A falta do RG pode impedir acesso a serviços públicos, participação em concursos, emissão da CNH e até viagens — principalmente no Mercosul, onde a identidade precisa ter menos de 10 anos de expedição. O instituto reforça a importância de que os cidadãos procurem as unidades da OCA para retirar seus documentos.