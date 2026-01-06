Acre
Acre terá ligações intermunicipais como chamadas locais a partir de maio de 2026
Mudança definida pela Anatel unifica todo o estado em uma única área local no DDD 68 e deve reduzir custos da telefonia fixa
Governo do Acre confirma reajuste salarial de 5,08% para servidores em junho de 2026
O governo do Acre confirmou nesta terça-feira, 06, que irá conceder reajuste salarial de 5,08% aos servidores públicos estaduais a partir de junho de 2026, referente à quarta e última parcela do Reajuste Geral Anual (RGA). Com o pagamento, será concluído o aumento total de 20,32%, dividido em quatro parcelas iguais e escalonadas desde 2023.
O anúncio foi feito junto à divulgação do calendário oficial de pagamento do funcionalismo para 2026, elaborado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O reajuste contempla servidores ativos, aposentados e pensionistas.
De acordo com o governo, o pagamento da última parcela do RGA reforça a política de valorização do funcionalismo, associada ao controle das contas públicas.
Criança é atropelada por motocicleta no centro de Cruzeiro do Sul
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente; vítima foi socorrida pelo Samu e não sofreu ferimentos graves
Mais de 3 mil RGs prontos desde 2022 aguardam retirada no Acre; maior parte está em Rio Branco
Instituto de Identificação alerta que documentos não buscados geram custos ao Estado e dificultam acesso a serviços pela população. Nomes como Maria e José lideram lista
Cerca de 3 mil carteiras de identidade já emitidas seguem acumuladas e aguardam retirada nos postos da Organização em Centros de Atendimento (OCA) no Acre. Segundo o Instituto de Identificação da Polícia Civil, os documentos estão prontos desde 2022, mas não foram buscados pelos titulares, com a maior concentração ocorrendo em Rio Branco.
De acordo com o diretor Júnior Cesar, os nomes que mais aparecem são os que começam com as letras M e J, como Maria e José. A situação também é registrada em Cruzeiro do Sul, Xapuri, Brasiléia e Sena Madureira. “Existe todo um trabalho para confeccionar esse documento, e quando a pessoa não vem buscar, além do custo para o Estado, ela própria fica sem um documento essencial”, alertou.
A falta do RG pode impedir acesso a serviços públicos, participação em concursos, emissão da CNH e até viagens — principalmente no Mercosul, onde a identidade precisa ter menos de 10 anos de expedição. O instituto reforça a importância de que os cidadãos procurem as unidades da OCA para retirar seus documentos.
Retirar o RG já emitido?
Para retirar o RG que já está pronto NAS unidades da OCA em municípios como Cruzeiro do Sul, Xapuri, Brasiléia e Sena Madureira. o cidadão deve comparecer pessoalmente ao posto onde fez a solicitação, levando:
- Protocolo de atendimento ou
- Documento com CPF
A retirada é feita exclusivamente pelo titular. O atendimento ocorre na OCA das 7h30 às 13h30 de segunda a sexta-feira.
