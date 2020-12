Desde o início da pandemia até o começo de dezembro, a COVID já contaminou 173 bebês de até dois anos no Acre, com quatro mortes comprovadas, acabando com o mito de que crianças pequenas seriam imunes à doença.

O caso mais recente aconteceu em Feijó, onde no primeiro dia de dezembro foi confirmada a morte de um manino de oito meses. Ele deu entrada no hospital deia 25 de novembro e morreu no dia seguinte. Os exames comprovaram a COVID como causa da morte.

Segundo os dados fornecidos pelo Laboratório Charles Mérieux à Secretaria de Estado da Saúde, foram 172 casos registrados em bebês, com pelo menos quatro mortes.

Esses números indicam mortalidade de 23,3 óbitos por 1.000 casos. Dependendo da idade da criança, os sintomas ainda ocorrem em uma frequência diferente. De 0 a 9 anos, os principais são: febre; tosse; dificuldade para respirar; dor de cabeça e diarreia.

Comentários