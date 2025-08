Preventório e Craques do Futuro decidem 2º turno do Estadual Sub-18

Preventório e Craques do Futuro decidem nesta terça, 5, a partir das 15h20, na Arena da Floresta, o segundo turno do Campeonato Estadual Feminino Sub-18. As duas equipes entram em campo em igualdade de condições e se o jogo terminar empatado no tempo normal, a decisão será nas cobranças de penalidades.

Final no domingo

O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC) programou para domingo, 10, a partir das 15h20, no Florestinha, a decisão do Estadual. O Grêmio Xapuriense, campeão do primeiro turno, espera o vencedor do returno.

